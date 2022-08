Si prospettano dei momenti duri per Saniye nelle prossime puntare di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna, in primis, dovrà affrontare il tradimento di Gaffur e il fatto che la sua amante, Seher, aspetti un figlio da lui. Un dolore ancora più grande, visto che Saniye non può avere dei figli. La donna crollerà definitivamente quando scoprirà che anche Züleyha aspetta un altro bambino e non solo: verrà a conoscenza del fatto che Gaffur sta prendendo dei soldi dai loro risparmi per darli a Seher.

Sermin si ritrova senza un soldo

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin si ritroverà con i conti bloccati a causa di Hünkar e Demir, in più i due pretenderanno che la donna restituisca il denaro che la famiglia ha elargito per pagare gli studi universitari di Betül a Parigi.

La donna non saprà cosa fare, si rivolgerà a Sabahattin, ma lui le dirà semplicemente che sta raccogliendo ciò che ha seminato.

Allora Sermin deciderà di rivolgersi all'uomo più potente di Adana: Yilmaz. Lui le offrirà i suoi avvocati per affrontare la battaglia legale contro Demir e Hünkar. Gli avvocati saranno chiari: i Yaman non possono pretendere che lei gli restituisca tutti i soldi che le hanno dato, la richiesta è illegale, perché non si è trattato di un prestito. Potrà anche nuovamente usare i soldi del suo conto, ma prima che ciò avvenga dovranno passare diversi mesi.

La disperazione di Saniye

Züleyha invece sarà ancora abbattuta per la brutta discussione avuta con Demir, quella in cui per poca l'ha ammazzata con un colpo di arma da fuoco.

Non riuscirà a credere che il marito possa veramente pensare che l'abbia tradito con Yilmaz e addirittura che insieme abbiano concepito un altro bambino.

Nel mentre Gülten, dopo una giornata di lavoro, andrà a trovare Saniye, che sarà ancora devastata per il fatto che Gaffur aspetti un figlio da Seher. Gülten, intanto, la informerà del fatto che anche Züleyha aspetta un altro bambino.

Saniye sarà disperata: tutti intorno riescono ad avere dei figli e lei no.

Saniye scopre che Gaffur dà dei soldi a Seher

Saniye si accorgerà anche di un modo di fare sospetto del marito, così deciderà di seguirlo per capire cosa nasconde. Pedinandolo scopre il suo nascondiglio, infatti dietro un mattone Gaffur nasconde una fascio di banconote e anche un pezzo di lettera che Zûleyha ha scritto per Yilmaz.

Lo vedrà andare via con parte di quei soldi. Saniye farà alcuni controlli e capirà che Gaffur sta prendendo i loro risparmi per dare del denaro a Seher per il futuro nascituro. Sarà un gesto che, ovviamente, non farà fare i salti di gioia a Saniye e per la donna diventerà sempre più difficile perdonare il tradimento di Gaffur. Il loro futuro non sarà per niente roseo e nella testa di Saniye continuerà a crescere la possibilità di divorziare da suo marito.