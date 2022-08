Yilmaz vorrà nuovamente Züleyha tutta per sé nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Si presenterà a villa Yaman e le proporrà di scappare insieme. Cosa risponderà la ragazza? Intanto Müjgan dovrà affrontare una brutta realtà, ovvero il suicidio del padre.

Demir evade dalla prigione

Nella prossime puntate di Terra Amara, Demir si troverà in carcere con l'accusa di aver ucciso Çengaver. Per una volta il potente Yaman sarà innocente, infatti è stato Hatip a ucciderlo sparandogli un colpo in pieno addome. Demir non sarà per niente disposto a pagare per un delitto che non ha commesso, così deciderà di scappare dalla prigione, ma si pentirà ben presto di questa scelta, così deciderà di arrendersi alle guardie, tornare in prigione e attendere il processo.

Hünkar si presenterà davanti al pm Jülide, in quanto temerà che la fuga di Demir dal carcere possa peggiorare la situazione del figlio di fronte alla giustizia. La donna, infatti, avrà paura che il pm possa vendicarsi contro di lui, visto che era grande amica del defunto Çengaver. Per tale motivo proverà a corromperla: le consegnerà dei tamburi che, al loro interno, conterranno delle monete d'oro. Jülide si offenderà di fronte a questa offerta, in quanto la riterrà abbastanza irrispettosa per il suo lavoro e la donna non potrà fare altro che arrabbiarsi tantissimo. Jülide, improvvisamene, crollerà sul pavimento. La donna, infatti, è diabetica e avrà urgentemente bisogno dell'insulina per riprendersi.

Sarà la guardia di sicurezza a correre in suo aiuto.

La proposta di Yilmaz a Züleyha

Intanto l'obiettivo unico di Yilmaz sarà quello di riconquistare la sua Züleyha. Approfittando del fatto che la ragazza sia da sola in casa, visto che Demir si trova in carcere, si intrufolerà a villa Yaman e lo farà saltando il muro esterno.

Gaffur proverà a fermarlo, ma Yilmaz lo minaccerà con una pistola.

Raggiungerà Züleyha e le domanderà di scappare via insieme: è disposto ad accettare non solo Adnan, ma anche il bambino che porta in grembo. Vuole solamente vivere con lei ed essere una famiglia. Per Züleyha la proposta sarà allettante, ma nonostante tutto deciderà di rifiutare: non vuole che Müjgan soffra per causa sua.

La morte del padre di Müjgan

Fekeli, nel mentre, farà visita al padre di Müjgan: vuole comprare da lui l'ospedale, in quanto sa che è pieno di debiti e che qualcuno lo sta ricattando. Lo lascerà un po' da solo per pensarci, ma in quell'istante il padre di Müjgan si punterà una pistola alla tempia e metterà fine alla sua vita.

Sarà Fekeli a trovare il corpo e ad avvisare subito Yilmaz. L'idea di quest'ultimo di dire addio a Müjgan scomparirà ben presto.