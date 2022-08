Nei prossimi episodi di Terra Amara, Züleyha deciderà di mettere una pietra sopra al suo rapporto con Yilmaz. Lui ha scelto di stare accanto alla moglie Müjgan e lei non vorrà averci più nulla a che fare, al punto che gli dirà di averlo cancellato dal suo cuore. Un duro colpo per il ragazzo, che non dovrà far altro che rassegnarsi al suo destino.

Gli operai dei Yaman avvelenati dal pollo di Hatip

Si vivranno momenti di tensione nella tenuta Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara. Gli invitati alla circoncisione dei figli degli operai sono stati avvelenati dai polli, non propriamente sani, che Hatip ha venduto con l'inganno a Gaffur per il banchetto.

Le persone che staranno male, tra cui Gülten, verranno assistite nell'ospedale di Adana e presso quello da campo che verrà allestito dai Yaman per cercare di prestare soccorso a tutti.

Yilmaz si recherà in ospedale da sua moglie, ma lì incontrerà Züleyha. Approfitterà dell'occasione per chiederle se sta bene, ma lei proverà ad andarsene senza dirgli nulla. Yilmaz rimarrà ferito, ormai l'amore della sua vita lo guarda come un nemico, ma Züleyha gli ribadirà che non è così, è che ognuno ormai ha scelto di fare la sua strada.

Züleyha 'spietata' con Yilmaz

Yilmaz, ovviamente, non vorrà che le cose con Züleyha finiscano in malo modo: per lui la sua vera vita è finita, quella che vivrà accanto a Müjgan sarà solo "un obbligo".

Züleyha, però, avrà le idee molto chiare: "Ti ho cancellato dal mio cuore e dai miei pensieri".

Arriverà Demir e li vedrà parlare, ma non farà nessuna scenata di gelosia, perché ormai si fida di Züleyha. Ha capito che non vuole avere nulla a che fare con Yilmaz, visto che lui ha scelto Müjgan.

Müjgan viene a conoscenza della verità sul matrimonio di Züleyha e Yilmaz

Visto che ha deciso di proseguire il suo matrimonio con Müjgan, Yilmaz vorrà essere sincero con lei e raccontarle ciò che si cela dietro il matrimonio tra Züleyha e Demir. Le dirà che Hünkar l'ha costretta a sposare Demir sotto minaccia, dicendole che se non l'avesse fatto a Yilmaz sarebbe stata inflitta la pena capitale (quando si trovava in carcere per l'omicidio di Naci).

Le farà anche vedere la lettera che gli ha scritto Züleyha.

Le racconterà che la giovane ha sofferto molto a causa sua, accettando di stare Demir per salvargli la vita. Müjgan gli chiederà da quanto tempo è a conoscenza di tutte queste cose e il giovane le svelerà di averlo saputo dopo che hanno convolato a nozze. Müjgan, ovviamente, sarà disperata: non sarà per niente facile apprendere che un'altra donna prova dell'amore incondizionato per il proprio marito. Per questo motivo domanderà a Yilmaz se ama ancora Züleyha. Cosa risponderà?