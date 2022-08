Terra Amara continua l'appuntamento su Canale 5 e le appassionanti vicende dei personaggi si faranno sempre più emozionanti. Oltre all'amore che lega Zuleyha a Yilmaz, infatti, presto si scoprirà che anche Hunkar ha sempre amato un uomo diverso da suo marito e la donna lo confiderà a suo figlio. Per Zuleyha, invece, ci saranno giorni di apprensione a causa del piccolo Adnan che si sparerà accidentalmente con una delle armi di suo padre durante l'ennesimo litigio tra Demir e Yilmaz.

Yilmaz lotterà per riavere suo figlio, ma Demir sarà irremovibile: anticipazioni Terra Amara

Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia, presto i protagonisti vivranno momenti di altissima tensione e tutti saranno preoccupati per la salute del piccolo Adnan che rischierà la vita a causa di un incidente. Tutto avrà inizio quando Yilmaz si recherà a casa di Demir per rivendicare ancora una volta la sua paternità del bambino dopo aver scoperto che Yaman vorrebbe circoncidere suo figlio. Yilmaz sarà molto determinato nel voler portare via con sé Adnan e le parole di Demir, Zuleyha e Hunkar non serviranno a fermarlo, tanto che l'uomo arriverà a puntare una pistola al suo nemico di sempre.

Mentre i due uomini continueranno a discutere, però, accadrà qualcosa di inaspettato.

Uno sparo interromperà il litigio tra Demir e Yilmaz: anticipazioni puntate Turchia

A Terra Amara le anticipazioni turche annunciano attimi di forte apprensione quando durante la discussione tra Yilmaz e Demir si sentirà uno sparo. Per un istante tutti penseranno che a sparare sia stato Akkaya, ma capiranno presto che il rumore proveniva dal piano di sopra.

Zuleyha, Hunkar, Demir e Yilmaz si precipiteranno nella camera da letto dove il piccolo Adnan stava giocando con le armi di suo padre e troveranno il bambino in gravissime condizioni. Il piccolo Adnan sarà portato urgentemente in ospedale da Yilmaz e Demir lo seguirà. Zuleyha resterà accanto al bambino per tutto il tempo e mentre madre e figlio saranno nella stanza dell'ospedale, Yilmaz non si separerà da loro e li osserverà dal vetro che li separa.

La moglie di Yilmaz, invece, sarà disperata nel sapere che suo marito è con la donna che ama e con suo figlio.

Hunkar parlerà con Demir del suo matrimonio infelice

Terra Amara riserverà moltissime sorprese ai telespettatori che, come anticipato dalle puntate turche, presto conosceranno meglio anche Hunkar. La madre di Demir spiegherà chiaramente a suo figlio che il suo matrimonio è stato sempre privo di amore. La donna, infatti, ha dovuto sposare il padre di Demir solo perché costretta dalla sua famiglia, nonostante avesse provato a difendere i suoi sentimenti. "Non sempre si sposa la persona che ami", le aveva detto suo padre, e queste parole Hunkar le ripeterà a suo figlio, raccontandogli che l'unico amore della sua vita è sempre stato Fekeli.