La soap opera Terra Amara continua con le nuove puntate in onda su Canale 5 e le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano che per Zuleyha il destino non sarà particolarmente benevolo.

La protagonista, infatti, vivrà un breve momento di speranza in cui sembrerà non essere più sola e anche il suo rapporto con Hunkar migliorerà, ma ben presto la morte di Yilmaz e l'assassinio di sua suocera riporteranno Zuleyha nella disperazione. La donna tornerà a vivere con Demir e dimostrerà il proprio valore, tanto che l'uomo le cederà la metà delle quote dell'azienda.

L'obiettivo successivo di Zuleyha sarà quello di scoprire il colpevole della morte di Hunkar.

Zuleyha e Yilmaz saranno a un passo dalla felicità: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia raccontano che la vita di Zuleyha sarà costellata di ostacoli e tragici eventi. La protagonista vivrà molto tempo senza il suo grande amore Yilmaz e lotterà da sola contro tutti, ma a un certo punto tra lei e Hunkar le cose miglioreranno. La madre di Demir cambierà atteggiamento nei confronti di sua nuora, tanto da non essere più considerata una nemica, ma un'alleata e la speranza di vivere finalmente la sua storia d'amore con Yilmaz sembrerà molto vicina per Zuleyha.

La protagonista, tuttavia, si ritroverà in poco tempo nella più totale disperazione.

Hunkar e Yilmaz moriranno, Zuleyha tornerà da Demir

Le anticipazioni delle puntate provenienti dalla Turchia annunciano che Zuleyha sarà sul punto di ritornare con il suo Yilmaz, quando l'uomo morirà tragicamente a causa di un incidente.

Come se non bastasse, la donna dovrà affrontare in breve tempo anche un'altra perdita: quella di Hunkar.

La madre di Demir sarà assassinata e la vita di Zuleyha cambierà nuovamente e sarà di nuovo accanto a suo marito. Tra lei e Demir, tuttavia, ci sarà soltanto una convivenza fatta di rispetto e affetto, non una storia d'amore.

Zuleyha nuova signora della tenuta: anticipazioni puntate Turchia

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che dopo la morte di Hunkar, Zuleyha resterà accanto a Demir, anche se i due non si ameranno.

Nella coppia nascerà un rapporto di alleanza e sincerità e l'azienda di famiglia sarà guidata da entrambi.

In questa occasione, Zuleyha riuscirà a dimostrare tutta la propria forza e le sue capacità, tanto che a poco a poco prenderà il posto che prima occupava Hunkar e Demir deciderà di cederle la metà delle azioni dell'azienda. Inoltre, Zuleyha non dimenticherà sua suocera e sarà sempre più determinata a indagare per scoprire chi l'ha uccisa.