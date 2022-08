Arrivano le anticipazioni di Terra Amara e la settimana dal 22 al 26 agosto vedrà i protagonisti affrontare nuovi ostacoli. Gulten subirà la rabbia di suo fratello e proverà a togliersi la vita, Zuleyha proverà a fuggire dalla tenuta con il piccolo Adnan e minaccerà il suicidio. Inoltre, l'azienda di Yilmaz diventerà sempre più competitiva, mentre Saniye aspetterà un figlio da Gaffur e darà la notizia all'uomo.

Gulten sarà salva grazie all'aiuto di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara per la settimana dal 22 al 26 agosto sono ricche di colpi di scena e vedranno al centro delle vicende Gulten e Zuleyha che saranno disperate a causa del destino che remerà contro le loro vite.

Gulten dovrà affrontare la rabbia di Gaffur che pur di farle dimenticare Yilmaz la rinchiuderà in una stalla e a salvarla sarà proprio l'uomo di cui è innamorata che verrà a sapere tutto da Nazire e andrà a liberarla. Il destino di Gulten, tuttavia, continuerà a essere molto duro perché la ragazza dovrà affrontare un matrimonio combinato e quando lo saprà tenterà il suicidio, ma a salvarle la vita sarà ancora una volta Yilmaz. Nel frattempo, Sabahattin comunicherà a Sermin che non ha nessuna intenzione di continuare a condividere la sua vita con lei e ha già chiesto il divorzio, quindi lascerà definitivamente la tenuta. Le carte della separazione verranno consegnate alla cugina di Demir da Fadik che le dirà che il motivo dell'allontanamento di suo marito potrebbe essere la relazione con Gulten.

Zuleyha ruberà a casa Yaman e tenterà la fuga: anticipazioni settimana dal 22 al 26 agosto

Durante le nuove puntate di Terra Amara dal 22 al 26 agosto, Zuleyha sarà sempre più stanca della sua vita con Demir e porterà avanti il suo piano di fuga. La donna penserà di raggiungere Istanbul portando con sé il piccolo Adnan e ruberà soldi e gioielli alla famiglia di suo marito.

Il progetto della protagonista, tuttavia, non avrà modo di realizzarsi, perché Demir riuscirà a farla bloccare dai suoi uomini e avrà una reazione furiosa, tanto che le porterà via suo figlio. Nel pensare di poter vivere lontano da Adnan, Zuleyha non esiterà a puntarsi una pistola e minaccerà di uccidersi e Demir riuscirà a calmarla, proponendole di tornare insieme alla tenuta.

Nel frattempo, Saniye confiderà a Gaffur di essere incinta

Demir proporrà a Zuleyha un piano per far fuori Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara dal 22 al 26 agosto raccontano che Zuleyha accetterà di tornare a casa con suo marito, solo per il bene del bambino, ma continuerà a essere molto infelice. La donna chiederà aiuto a Hunkar, ma non otterrà alcuna comprensione perché la madre di Demir sarà molto arrabbiata e delusa per il tentativo di fuga. Inoltre, Zuleyha si troverà di fronte a una difficile scelta: suo marito, per testare la sua lealtà le chiederà di aiutarlo in un piano per distruggere Yilmaz. Nel frattempo, per Akkaya le cose andranno sempre meglio perché la sua azienda continuerà a crescere con nuovi macchinari, ma per il giovane imprenditore arriveranno le minacce di Cengaver.

Il socio di Demir arriverà in azienda con lo scopo di uccidere Yilmaz, ma lui gli farà capire che il signor Yaman non è affatto l'uomo che crede e Cengaver andrà dal suo socio, deciso a chiedergli spiegazioni.