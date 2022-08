Le puntate di Terra Amara stanno ottenendo un record di ascolti su Canale 5, grazie alle loro trame intriganti e ai continui colpi di scena. Ricordiamo che nella giornata del 15 agosto, la soap non andrà in onda per la festa di Ferragosto, per poi riprendere la consueta programmazione il giorno seguente.

Le anticipazioni dei nuovi episodi si concentrano su Zuleyha e Yilmaz, che avranno ancora molti ostacoli da superare prima di poter vivere il loro amore alla luce del sole. La situazione precipiterà dopo che Demir scoprirà i due insieme, una volta scappato di prigione.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz scoperti da Demir

Nei prossimi episodi di Terra Amara che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5, la famiglia Yaman sarà in seria difficoltà, dato che il suo potere diminuirà sempre di più con Demir in prigione. Stranamente, Zuleyha non avrà intenzione di scappare con Yilmaz, anche se ne avrebbe la possibilità. Stupendo tutti, resterà a casa occupandosi delle faccende domestiche.

Nel frattempo, Hatip cercherà con ogni mezzo di avvicinarsi a Şermin e si trasferiranno nella loro casa estiva. A quel punto, Cengaver pretenderà spiegazioni.

Ma ecco che Demir riesce a scappare di prigione e coglie sul fatto Yilmaz e Zuleyha, che non sono riusciti a stare lontani per il loro amore troppo forte.

I due sono costretti a partire nuovamente senza dirsi una parola.

Demir e Yilmaz disposti a tutto per Zuleyha

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, vedremo Yılmaz e Demir pronti a tutto per la donna che amano. Demir cercherà di scappare all'estero con Zuleyha, ma il suo piano andrà in fumo e verrà ricondotto in carcere.

A dispetto di ogni previsione, Zuleyha promette a Demir di stargli vicino e parla con un pubblico ministero per cercare di salvarlo. Hunkar, che non si fida completamente di lei, fa promettere a Saniye di tenere d'occhio Zuleyha.

Zuleyha resta con Demir, spoiler Terra Amara

Il cuore di Zuleyha sarà diviso. Da una parte sa che Yilmaz la ama ancora e sarebbe disposto a tutto pur di stare con lei, ma dall'altra ha delle promesse da mantenere e un impegno verso Demir, che si trova in prigione convinto di averla ormai conquistata,

Come svelano le nuove anticipazioni di Terra Amara, Zuleyha, anche se mostrerà alla sua famiglia di voler restare accanto a Demir e di aiutarlo a uscire di prigione è molto colpita dal fatto che Yılmaz la ami ancora.

Nel frattempo, Hünkar segue gli ordini che Demir gli ha chiaramente imposto durante la loro visita in cella.

Hunkar dovrà tenere d'occhio Zuleyha giorno e notte e assicurarsi che non faccia qualche follia per ricongiungersi a Yilmaz, distrutto da quanto sta accadendo.