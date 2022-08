Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che nelle prossime puntate italiane Züleyha sarà costretta a fare una dolorosa scelta per riavere il figlio. La giovane dovrà mentire all'amato Yilmaz. Nelle vicende in onda attualmente su Canale 5, nonostante i tentativi di Demir e Hunkar di nascondere la verità, la ragazza scoprirà che l'ex fidanzato è vivo. Ciò scatenerà molto presto una serie di conseguenze che metteranno la protagonista di fronte ad un bivio.

Anticipazioni turche di Terra Amara: Züleyha tenta di fuggire dalla tenuta

Nelle prossime puntate italiane della soap Terra Amara Züleyha e Yilmaz si rincontreranno.

Tuttavia, prima di arrivare a questo momento bisogna fare un passo indietro, alle puntate attualmente in onda su Canale 5. Come i telespettatori hanno visto, la giovane scopre che il suo amato è sopravvissuto all'incendio scoppiato nel carcere dove era detenuto. Dopo averlo visto ad un evento mondano, Züleyha si è infuriata con Demir per averle tenuta nascosta la verità. Nonostante un violento litigio con l'uomo, la giovane non si arrenderà e farà di tutto per poter parlare con Akkaya. Vedendosi ostacolata sia dal marito che dalla suocera, la ragazza proverà a fuggire dalla tenuta con il piccolo Adnan.

Demir porta Adnan lontano da Züleyha: Terra Amara, trame turche

Züleyha sarà più che mai decisa ad abbandonare la tenuta.

Demir, però, la fermerà e la rinchiuderà nella sua camera. Tuttavia, la giovane, non si arrenderà e approfitterà di un momento di distrazione. Tutti, infatti, saranno occupati nel prestare soccorso a Hunkar, ferita da un colpo di pistola sparato da Akkaya. La protagonista fuggirà con il figlio, diretta alla stazione. Gli scagnozzi del marito, stando a quanto riferiscono le anticipazioni turche di Terra Amara, avvertiranno l'uomo che si precipiterà a fermare la moglie che, nel frattempo, sarà salita su un autobus.

Le cose, però, non andranno come sperava. Demir riuscirà a fermare il mezzo e a riportare Züleyha e il bambino a casa. La tentata fuga della giovane avrà delle conseguenze. Il marito, infatti, le toglierà il figlio e lo affiderà ad una sua dipendente.

Züleyha mente a Yilmaz: Terra Amara, anticipazioni Turchia

Züleyha sarà disperata e pregherà Demir di dirle dove si trova il bambino.

L'uomo approfitterà del dolore della moglie per metterla di fronte ad una scelta. Per riabbracciare Adnan, la giovane dovrà dire a Yilmaz che ha sposato il marito per amore. La giovane, a malincuore, accetterà il ricatto e darà appuntamento all'ex fidanzato. L'incontro sarà carico di tensione. Nel corso del confronto tra i due, Züleyha sarà costretta a rispettare l'accordo e mentirà all'amato, negando di essere stata costretta a sposare Demir e chiedendogli di lasciarla in pace. Il giovane rimarrà sbigottito dalle parole dell'ex fidanzata, ma non potrà fare altro che accettare la cruda realtà. Tuttavia, Akkaya deciderà di restare ad Adana, ripromettendosi di dimenticare Züleyha.