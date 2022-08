La notizia aveva già fatto il giro del web quando è stata smentita: non è stata Ilary Blasi a dedicare un video a Francesco Totti in ricordo dei loro momenti felici. Il video in questione non è stato pubblicato dalla vera conduttrice, ma da un ragazzo in cerca di successo, con un profilo finto. Non è la prima volta che succede: alcuni di questi video hanno raggiunto un pubblico importante, come quello in questione che ha ottenuto e superato le 100 mila visualizzazioni.

Il profilo fake

Il video è stato pubblicato da un profilo nominato "Ilary Blasi Real", che al momento possiede circa 130 mila follower e almeno 600 mila mi piace.

La dedica mostra tante immagini di Ilary e Totti, scattate in vari momenti della loro vita, accompagnate dalla canzone "Ti ho voluto bene veramente" di Marco Mengoni e dalla frase "Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli". Anche la pagina Instagram The Pipol Gossip ha dichiarato con un post che questo profilo finto e questo video provengono da una fonte sconosciuta. L'azione è stata probabilmente compiuta con l'obbiettivo di ottenere visibilità. In ogni caso, questo video ha scaldato il cuore di tanti fan, al punto di ottenere migliaia di commenti d'amore e di speranza.

La reazione della coppia

Nessun membro della famiglia si è espresso a riguardo o ha commentato l'accaduto.

Probabilmente i due hanno preferito lasciar scorrere la vicenda, facendo sì che la notizia potesse diffondersi ed estinguersi da sola. Francesco Totti e Ilary Blasi rimangono infatti molto riservati quando vengono sottoposti a interviste sulla loro relazione: hanno sempre preferito mantenere il silenzio e tenere i loro problemi privati.

La nuova vita dei due

Totti e Blasi hanno deciso di distrarsi e andare avanti. Entrambi sono infatti partiti in vacanza. Ilary ha scelto tre tappe: la prima in Africa, dalla quale è già rientrata; la seconda a Sabaudia, ma anch'essa conclusa; la terza sembra vicina alle Dolomiti. Totti ha invece deciso di tornare alla sua casa di Sabaudia, dopo il rientro della ex moglie. Entrambi non sembrano però essere soli: la donna pare essere in compagnia dell'amico di Francesco, l'uomo risulta invece essere in compagnia dei figli e della nuova fiamma Noemi Bocchi.