A distanza di qualche settimana dalla fine del matrimonio tra Totti e Blasi, l'ex calciatore della Roma sembra fare sul serio con la nuova fiamma Noemi Bocchi. La coppia sta trascorrendo una vacanza a Sabaudia, ma non è mai uscita ufficialmente allo scoperto. Stando ai rumor degli addetti ai lavori, Totti e Noemi potrebbero uscire allo scoperto solamente dopo la separazione definitiva dall'ex moglie.

Il presunto accordo dell'ex calciatore

Francesco Totti sta frequentando Noemi Bocchi. Lui attualmente si trova a Sabaudia insieme ai suoi tre figli mentre lei si trova a San Felice Circeo.

Secondo i ben informati, la giovane avrebbe deciso di rinunciare alle vacanze in Sardegna per godersi la sua nuova relazione.

A questo punto alcuni fan di Totti si stanno chiedendo perché non abbia ancora ufficializzato la sua nuova liaison. Stando ai rumor, Totti e Noemi non sarebbero ancora usciti allo scoperto perché avrebbero stipulato un accordo. Scendendo nel dettaglio, l'ex calciatore e la nuova compagna potrebbero rendere ufficiale la storia solamente dopo il divorzio di Francesco da Ilary Blasi. Per ora le carte per il divorzio tra i due ex coniugi non sarebbero ancora state presentate, in quanto bisogna trovare un accordo sul "grande impero economico" gestito da Totti, Blasi e altri parenti vicini alla conduttrice e all'ex calciatore della Roma.

Come si sono conosciuti l'ex calciatore e Noemi?

Stando ad alcune informazioni, Totti e Noemi si sarebbero conosciuti durante un torneo di padel ad agosto 2021. Da quel momento i due sarebbero diventati inseparabili, anche se si parla di un presunto accordo tra l'ex calciatore e Blasi secondo il quale nessuno dei due si sarebbe dovuto far vedere con la nuova fiamma.

Nelle ultime ore, le malelingue hanno notato Noemi salire a bordo di un tender. Successivamente Bocchi sarebbe salita su uno yacht che l'aspettava al largo. Secondo i ben informati, la giovane avrebbe trascorso alcune ore di relax insieme all'ex capitano giallorosso.

Ilary Blasi in Alto Adige

Ilary Blasi si sta godendo la sua prima estate da single dopo 17 anni di matrimonio.

La conduttrice romana ha pubblicato alcune immagini dal Lago di Braies, nota località dell'Alto Adige. Al momento non è chiaro con chi sia andata in vacanza. Nelle precedenti settimane, Blasi era volata in Tanzania con i suoi figli. Poi, si è dedicata qualche giorno di relax al mare a Sabaudia, prima di dare il cambio in villa a Francesco Totti.