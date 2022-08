C'è grande attesa per la nuova edizione di Tú sí que vales. Negli ultimi giorni a Roma si sono svolte le riprese delle nuove puntate dello show di Canale 5 e nella giornata di giovedì 11 agosto è emerso un retroscena su quanto andrà in onda sul piccolo schermo prossimamente. Durante un'intervista per il settimanale Oggi, Maria De Filippi ha rivelato un'anticipazione su quello che è accaduto durante la registrazione di una puntata. La conduttrice, infatti, si sarebbe sentita ingannata da un signore e si sarebbe infuriata, come mai fatto prima.

Retroscena Tú sí que vales: Maria De Filippi si infuria con un signore

Maria De Filippi, oltre a essere una conduttrice di programmi di successo come Uomini e Donne e Amici, nelle puntate dello show di Canale 5 ricopre il ruolo di giudice, insieme ad altri volti noti dello spettacolo. Durante le riprese della nuova edizione dello show Mediaset è accaduto un fatto ch, ha scatenato l'ira della padrona di casa. Durante un'intervista la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato un retroscena e un'anticipazione su quanto verrà trasmesso in televisione nei prossimi mesi. Ha confidato di essersi infuriata con un signore, ritenendo di essere stata ingannata.

Un uomo inganna la redazione e Maria De Filippi si infuria

Nel dettaglio, Maria De Filippi [VIDEO]ha dichiarato: ''Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv, ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice''. Durante l'intervista per il settimanale, la presentatrice di Uomini e Donne ha spiegato di essersi sentita usata e presa in giro.

In merito a questa vicenda, Maria ha anche aggiunto: ''Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv''.

Prossime puntate di Tú sí que vales: Maria De Filippi si infuria

Nelle prossime puntate del talent show Mediaset i telespettatori potranno assistere a una sfuriata di Maria De Filippi. Non è la prima volta che la conduttrice di Canale 5 difende a spada tratta l'operato del suo staff, prendendo una posizione netta, e smascherando chi prende in giro il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori.

Già a Uomini e Donne, nel corso degli anni, la presentatrice ha dovuto prendere provvedimenti, mettendo al corrente il pubblico da casa, di alcuni comportamenti scorretti da parte dei partecipanti al dating show. In alcuni casi la padrona di casa ha mandato via anche tronisti o corteggiatori per avere ingannato la redazione.