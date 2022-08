C'è una sorpresa clamorosa nel cast della nuova stagione di U&D: Lorenzo Pugnaloni, infatti, fa sapere che Riccardo Guarnieri non ha partecipato alla registrazione del 30 agosto quindi, salvo cambi di programma futuri, non farà parte del parterre maschile del Trono Over. Tante riconferme sia tra le dame che tra i cavalieri: Ida, Gemma e Catia hanno ritrovato Biagio, Fabio, Armando e Alessandro.

Aggiornamenti sul parterre di U&D

Stanno continuando a trapelare moltissime anticipazioni sulla registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto martedì 30 agosto.

Il blogger Pugnaloni, infatti, sta aggiornando fan e curiosi su quello che è accaduto in studio al rientro dalle vacanze e soprattutto dopo tre mesi di stop.

Una delle notizie che ha colpito di più, è quella che riguarda Riccardo Guarnieri. Gli spoiler delle riprese odierne, infatti, fanno sapere che il pugliese non ha partecipato alla prima puntata e non si è mai fatto neppure un accenno a lui.

Visto che oggi è stato presentato tutto il cast del Trono Over 2022/2023, viene da pensare che il personal trainer potrebbe non essere stato riconfermato nel ruolo di cavaliere. Questo rumor è circolato in rete per settimane, soprattutto nel periodo in cui l'uomo è stato avvistato più volte in compagnia di una giovane mora che tanti indicavano come la sua nuova fidanzata.

Chi torna e chi no a U&D

Le anticipazioni della prima registrazione stagionale di U&D, dunque, fanno sapere che Riccardo Guarnieri non era in studio e quindi potrebbe aver lasciato definitivamente la trasmissione.

Per quanto riguarda gli altri cavalieri del parterre, i più noti sono stati tutti riconfermati: Armando Incarnato (che ha battibeccato con un nuovo signore del cast), Fabio Nova (che a sorpresa non ha litigato con Tina Cipollari), Biagio Di Maro e Alessandro Vicinanza.

Quest'ultimo, ricordato dal pubblico soprattutto per il turbolento tira e molla che ha avuto con Ida Platano la scorsa primavera, è stato interpellato da Maria De Filippi su una delle due nuove troniste.

Ricordandosi dell'interesse che il napoletano aveva palesato nei confronti di Federica Aversano alcuni mesi fa, la conduttrice del dating-show ha spronato l'uomo a "dichiararsi" per la seconda volta, magari con la speranza che i due possano iniziare a conoscersi meglio ora che anche lei è una protagonista fissa della trasmissione.

Svelato metà Trono Classico di U&D

Tra gli altri spoiler che stanno emergendo sulle riprese di U&D del 30 agosto, spiccano quelli riguardanti Gemma Galgani.

La 72enne è tornata in studio per il tredicesimo anno consecutivo ma, a differenza delle precedenti due edizioni, stavolta non ha sfoggiato nulla di nuovo nel suo aspetto fisico.

Dopo aver scoperto che la dama non si è rifatta nulla durante le vacanze, Tina Cipollari ha iniziato a prenderla in giro dicendo che il chirurgo plastico era in ferie: tra le due c'è stato un battibecco.

Anche Pinuccia Della Giovanna è tornata in trasmissione dopo l'estate; la signora di Vigevano si è ripromessa di non litigare mai nelle nuove puntate, ma già nella registrazione di oggi ha bisticciato con la bionda opinionista sempre sui soliti argomenti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, sono state presentate soltanto le due ragazze che cercano l'anima gemella: si tratta di ex corteggiatrici che hanno convinto la redazione a dargli un'altra possibilità.

La 26enne Lavinia è stata spasimante di Nicolò Brigante qualche anno fa, mentre Federica Aversano ha provato a conquistare il cuore di Matteo Ranieri la scorsa primavera. I tronisti uomini, invece, saranno ufficializzati nella registrazione del 31 agosto.