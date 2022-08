Inizia a delinearsi il cast della prossima edizione di Uomini & Donne. Il 2 agosto il sito Mondo Tv 24 ha riportato un'indiscrezione su due protagoniste della passata stagione del dating show, anticipando che da settembre potrebbero ricoprire un doppio ruolo. Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna, infatti, potrebbero sia cercare l'amore che alimentare nuove dinamiche: la prima sarebbe in pole per un posto da opinionista in campo, mentre la seconda sarebbe pronta a prendere il posto di Gemma come "antagonista" di Tina Cipollari.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Quando mancano circa tre settimane all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di U&D (la data indicativa dell'esordio è quella del 26 agosto prossimo), in rete ha cominciato a diffondersi una voce sul cast della versione Over.

Secondo le indiscrezioni, la redazione avrebbe in mente qualcosa che potrebbe destabilizzare e stupire i telespettatori allo stesso tempo.

Pare che sin dalla prima puntata della stagione 2022/2023 del dating show, due dame saranno chiamate a ricoprire un ruolo inedito, oltre che quello di persone single che cercano l'anima gemella in televisione.

I collaboratori di Maria De Filippi avrebbero individuato in Ida Platano e in Pinuccia Della Giovanna i personaggi ideali per far partire un doppio "esperimento", delle mosse che potrebbero creare nuove dinamiche e accrescere gli ascolti.

Il ritorno della 'regina' di U&D in studio

Per quanto riguarda Ida i rumor sostengono che, a partire dalla prima registrazione di U&D dopo la pausa estiva, potrebbe avere un doppio ruolo nel cast.

Oltre a frequentare i cavalieri del parterre, Platano sarebbe stata insignita del titolo di "opinionista in campo", ovvero potrà prendere la parola quando vorrà per commentare sia le vicende dei colleghi senior che quelle dei ragazzi sul trono.

La parrucchiera, dunque, starebbe continuando a guadagnare spazio nel dating show: solamente nell'ultimo anno, ad esempio, ha preso il posto dell'amica Gemma Galgani come "regina" degli Over e il merito è anche del ritorno di Riccardo Guarnieri in trasmissione dopo una lunga assenza.

A proposito del pugliese, si vocifera che a settembre potrebbe finalmente conoscere Federica Aversano: l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, infatti, sarebbe in lizza per un posto da dama e questa novità favorirebbe la nascita di un triangolo amoroso con Ida a fare da "terzo incomodo".

Antagonismo alle stelle a U&D

L'altra dama che nella prossima edizione di U&D potrebbe avere un doppio ruolo è Pinuccia. Alcune voci sostengono che sarebbe entrata nelle grazie della redazione e in quelle della conduttrice del dating show, per questo motivo nelle nuove puntate dovrebbe avere sempre più spazio.

Oltre ad aggiornare i telespettatori sulla sua simpatia con Alessandro Rausa (i due si sono frequentati anche durante l'estate, tant'è che sono andati a un concerto di Vasco Rossi insieme), la donna avrebbe il compito di portare avanti la rivalità che è nata con Tina Cipollari nel corso della precedente stagione.

Secondo questo rumor Pinuccia dovrebbe prendere il posto che è stato di Gemma Galgani per oltre dieci anni, ovvero quello di antagonista numero uno della bionda opinionista.

Per quanto riguarda la 72enne torinese pare che tornerà nel cast, ma nel suo futuro potrebbe essere un'altra trasmissione di Canale 5: La Talpa, che debutterà sul piccolo schermo nei primi mesi del 2023.