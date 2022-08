Il conto alla rovescia per l'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne è ufficialmente partito. Tra meno di tre settimane, infatti, ricominceranno le registrazioni delle nuove puntate. Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Gemma Galgani. Pare che la torinese sia pronta a stupire il pubblico con un naso nuovo di zecca, ma anche condividendo lo studio con la nipote Carola, in lizza per il ruolo di tronista.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Contrariamente a quello che si è detto e scritto nei mesi scorsi, Gemma Galgani sarà ancora protagonista di Uomini e Donne.

Per settimane si è parlato del possibile addio della 72enne al dating show e anche di un suo eventuale debutto in altre trasmissioni Mediaset, come il Grande Fratello Vip o La Talpa.

A oggi, però, la torinese è confermata nel cast del format di Canale 5 e mancano poco più di quindici giorni al suo rientro in studio dopo la lunga pausa estiva che la trasmissione si concede ogni anno in questo periodo.

Rumor piuttosto insistenti, però, sostengono che la dama del Trono Over stia preparando un colpo di scena per le prime puntate della nuova edizione. Esattamente come ha fatto negli ultimi due anni, anche durante queste vacanze Gemma si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per migliorare una parte del proprio corpo.

I gossip sui personaggi di punta di Uomini e Donne

I rumor di queste settimane sostengono che Gemma vorrebbe rifarsi il naso, dopo che Tina Cipollari gliel'ha criticato così tanto nel recente passato.

Dopo essersi ritoccata denti, viso, seno e labbra, Galgani avrebbe deciso di sottoporsi a una rinoplastica per rendere meno evidente e pronunciato il suo profilo.

Questo, però, non è l'unico gossip che sta circolando sulla dama del Trono Over nel corso di questa calda estate.

Da quando la 72enne ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con la nipote Carola, in rete ha cominciato a serpeggiare la voce di un possibile esordio della giovane nel cast della prossima edizione di Uomini e Donne.

La ragazza non si è mai esposta davanti alle telecamere fino a oggi, ma l'eventualità di vederla nello stesso studio insieme alla zia per cercare l'anima gemella, sta stuzzicando la fantasia di fan e curiosi.

Ida Platano ancora 'regina' di Uomini e Donne

Il futuro di Gemma è a Uomini e Donne, nonostante alcuni telespettatori un po' stufi di assistere sempre ai soliti siparietti da ormai tredici anni a questa parte.

L'edizione che debutterà su Canale 5 il 19 settembre prossimo (le registrazioni inizieranno a fine agosto) dovrebbe ripartire da quei personaggi che nelle ultime annate hanno contribuito al successo d'ascolti del dating show.

Oltre a Galgani, figureranno quasi certamente nel parterre del Trono Over: Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Biagio Di Maro e Ida Platano.

Quest'ultima è considerata la nuova "regina" del Trono Over, tant'è che le principali dinamiche che sono state affrontate nella passata stagione tv riguardavano quasi tutte lei e i suoi amori senza lieto fine.

Il cast della versione senior del programma di Maria De Filippi, però, sarebbe pronto ad accogliere anche qualche new entry.

Un rumor che si sta facendo strada sul web nelle ultime settimane, sostiene che una nuova dama potrebbe essere Federica Aversano, la corteggiatrice che Matteo Ranieri ha rifiutato alla scelta e che molti cavalieri avevano "adocchiato" e riempito di complimenti, a partire da due ex fidanzati di Ida, Alessandro Vicinanza e Riccardo.