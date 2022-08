Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sulla vita, i dolori e gli amori di due donne vissute in due epoche differenti, Julia, nella Spagna dei giorni nostri, e Carmen, nella Guinea del 1950. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 15 al 19 agosto 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza di Sergio, sulle ricerche effettuate da Julia per scoprire l'identità del misterioso acquirente di mobili, sulla confusione sentimentale di Cloe, sull'avvicinamento fra Carmen Villanueva e Kiros e sulle menzogne di Francisco.

Sergio lascia il paese

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Sergio vorrebbe dare una mano a Julia in bottega ma la giovane gli assicurerà di voler continuare da sola. A quel punto, il giovane deciderà di lasciare il paese, rendendo molto felice Tirso. Elena sarà molto soddisfatta di ritornare a trascorrere dei momenti di serenità con Maria. La donna, però, si arrabbierà quando la figlia reagirà in maniera del tutto indifferente alla notizia che Ribero sta male da quando ha saputo della sua relazione con Cloe. Nel frattempo, quest'ultima sarà molto confusa su ciò che prova per il giovane e cercherà di evitarlo. Più tardi, Maria le consiglierà di parlare con lui.

Ribero soffre per amore

Julia riceverà in bottega un grosso ordine di mobili da parte di una certa Mia Yaco e inizierà a chiedersi chi possa nascondersi dietro tale identità misteriosa. Nonostante ciò, lei e i suoi collaboratori si impegneranno a far sì che i mobili siano pronti per la data di consegna stimata. Dopo varie ricerche, Julia si ricorderà che il nome Mia Yaco è quello dell'autrice di un libro che aveva trovato fra le cose di Carlos e Carmen.

In questo modo scoprirà che il cliente misterioso in realtà è Mario che le rivelerà di essere stato amico di sua nonna e di essere stato anche innamorato di lei. Nel rispetto dei suoi sentimenti, l'uomo ha deciso di aiutarla con un grosso ordine.

Kiros perde il lavoro di vigilante

In Guinea, Victor prenderà malissimo il rifiuto di Carmen e sfogherà la sua rabbia su Kiros.

Nonostante ciò, i sentimenti fra quest'ultimo e Carmen continueranno a crescere anche se la giovane si renderà conto che il loro legame potrebbe rivelarsi alquanto pericoloso. Un giorno, infatti, i due si renderanno conto di essere pedinati da Yungani, senza sapere che la giovane è lì perché Patricia la sta ricattando. Carmen verrà a sapere da Matteo che il padre le sta mentendo, facendole credere che in fabbrica vada tutto bene. Kiros perderà il posto di vigilante per aver lasciato da sola Carmen di sera. Angel ed Ines si riavvicineranno, mentre Victor tenterà di riconquistare la Villanueva Quest'ultima ignorerà le attenzioni del giovane e si recherà di nascosto da suo padre ad una cerimonia indigena.