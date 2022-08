Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Sebastian Haro (Francisco), Oliver Ruano (Tirso), Aida de la Cruz (Elena), Jon Lopez (Victor), Barbara Oteiza (Ines), Ivan Lapadula (Angel) e Silvia Acosta (Patricia). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 agosto 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle difficoltà economiche di Julia, sullo scarso aiuto offerto da Diana alla figlia, sull'inganno di Maria a Cloe, sull'incendio della fabbrica, sull'arresto di Mabale e sulle indagini svolte da Carmen e Victor per scoprire la verità.

Anticipazioni Un altro domani al 26 agosto, Julia in difficoltà economiche

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia sarà molto felice per il futuro della sua bottega anche se Diana tenterà in tutti i modi di tapparle le ali. La donna, infatti, farà notare alla figlia che il bilancio aziendale è disastroso e che non ha il denaro sufficiente per restituirle in due settimane il denaro che le ha prestato. Non contenta, Diana consiglierà alla figlia di produrre mobili più economici per poter avviare più facilmente il negozio. Dopo varie riflessioni, Julia si renderà conto di dover prendere delle decisioni molto drastiche fra cui licenziare Ribero. Dopo il licenziamento di quest'ultimo, Elena darà le sue dimissioni per essere solidale all'amico.

Nel frattempo, Diana si rifiuterà di dilazionare i pagamenti del debito. A quel punto, Julia si ubriacherà e distruggerà la bottega.

Cloe lascerà Ribero perché vorrebbe iniziare una relazione con un ragazzo con cui chatta, di nome Dani, senza sapere che, in realtà, è Maria. Elena si renderà conto del comportamento sospettoso della figlia e si convincerà che quest'ultima nasconda qualcosa.

Più tardi, Maria confesserà a Julia di essere Dani, il ragazzo con cui crede di parlare Cloe.

Carmen riesce a far scarcerare Mabale

A Rio Muni, la guardia coloniale inizierà un'indagine per scoprire i motivi per il quale è scoppiato un incendio in fabbrica. Carmen cercherà di nascondere la festa organizzata dai dipendenti, senza riuscire ad evitare che Mabale sia arrestato.

Convinta della sua innocenza, la giovane inizierà ad indagare insieme a Victor per tentare di farlo scarcerare. Dopo aver trovato le prime prove, i due giovani le consegneranno alla guardia coloniale. Ventura lo verrà a sapere e minaccerà di cacciare Victor se quest'ultimo non smetterà di indagare. Dopo varie indagini, Carmen scoprirà che ad appiccare l'incendio alla fabbrica è stato suo padre, attraverso Bernardo, perché bisognoso di soldi. Patricia interverrà nella questione mentendo a tutti ed affermando che l'incendio è stato accidentale. Di conseguenza, Mabale verrà scarcerato. Carmen soffrirà moltissimo all'idea che nessuno venga punito per la morte dell'uomo in fabbrica. Addolorata per la fine della sua storia con Angel, Alicia inizierà a chiedersi chi sia la donna di cui è innamorato il ragazzo.