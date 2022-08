Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap opera iberica Un altro domani, in onda su Canale 5. Durante gli episodi che andranno in onda dall'8 al 12 agosto non mancheranno i colpi di scena per i vari personaggi dello sceneggiato.

Un altro domani: Francisco è molto preoccupato per sua figlia Carmen

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Un altro domani, Francisco è molto preoccupato per sua figlia Carmen. Da quando quest'ultima è stata aggredita crede che debba essere tenuta sotto controllo e così incarica Kiros di sorvegliarla. Intanto, nel presente, Julia e sua madre stanno affrontando un periodo molto difficile.

Il loro rapporto si è incrinato. Pertanto la giovane si rivolge al suo ex, Sergio, il quale è ben lieto di offrirle il suo sostegno.

Nel contempo, Cloe si rende conto che, in realtà, lei e Ribero non sono fatti per stare l'uno con l'altra. Entrambi hanno una visione differente per quanto riguarda il loro futuro. Pertanto, la giovane donna si confida con la sua amica Maria.

Nelle trame ambientate nel passato, nella colonia di Rio Muni, durante la notte, accade l'impensabile. Una pietra viene scagliata improvvisamente contro la finestra della casa dei Vélez de Guevara, pertanto Francisco si preoccupa ancora di più per la sicurezza di sua figlia.

Victor non è soddisfatto dell'operato di Kiros

Dopo quanto accaduto, Victor inizia a non essere soddisfatto della sorveglianza di Kiros poiché non lo ritiene all'altezza del compito.

Pertanto cerca di convincere Francisco a rivolgersi a qualcun'altro, ma il padre di Carmen si fida ciecamente di lui e non intende togliergli l'incarico.

D'altro canto, in questo modo, Kiros e Carmen si ritrovano a trascorrere diverso tempo a stretto contatto. Nel presente, invece, Tirso va a chiedere scusa a Julia, ma quest'ultima non ne vuole sapere di perdonarlo.

Tuttavia, questa situazione fa molto piacere a Sergio, il quale vede uno spiraglio di luce nel cercare di riconquistare la sua ex.

Cloe, intanto, capisce che la sua relazione con Ribero non è destinata ad andare avanti ed inizia a sentirsi in chat con un altro ragazzo di nome Dani. Questa conoscenza prosegue al punto che la giovane donna si infatua di lui.

Julia apprende che una rivista di arredamento ha intenzione di scrivere un articolo sulla sua attività

Fortunatamente Julia riceve una bellissima notizia per quanto riguarda la sua bottega di mobili: una nota rivista di arredamento ha intenzione di scrivere un articolo sulla sua attività. La giovane è entusiasta, mentre sua madre Diana, invece, risulta essere particolarmente diffidente perché non le piace l'idea che finisca sotto i riflettori quando è ancora agli esordi.

Pertanto le due donne entrano in conflitto poiché Julia è stanca dell'atteggiamento di sua madre che mina continuamente la sua autostima. Anche in questa occasione, però, trova il valido sostegno emotivo di Sergio.

Intanto nel passato durante una cena organizzata da Victor per riunire le famiglie Villanueva e Vélez de Guevara, Kiros viene messo al centro dell'attenzione e umiliato.

La figlia di Francisco, però, non riesce a sopportare questa situazione prende le sue difese dinanzi a tutti.

Carmen rifiuta di sposare Victor

Nel contempo, Julia è in trepida attesa del giornalista incaricato di fare il reportage sulla sua bottega. Tuttavia, Diana non è affatto entusiasta e questo suo atteggiamento provoca l'ennesimo diverbio tra le due. Stanca per la situazione, la giovane neo-imprenditrice cerca riparo tra le braccia di Sergio e i due si riavvicinano del tutto.

Intanto nelle trame ambientate nel passato Carmen inizia a sentire delle forti pressioni. Tutti si aspettano che lei accetti la proposta di matrimonio che le ha fatto Victor. Dopo tanta insistenza, la giovane donna decide di ascoltare il suo cuore e rifiuta di sposarlo.

Tuttavia, una volta tornata a casa, Francisco e Patricia sono fortemente contrariati per la sua scelta. Iniziano, infatti, a premere affinché il matrimonio abbia luogo, ma Victor fa un passo indietro.

Intanto arrivano delle grandi soddisfazioni per Julia. La sua bottega riceve un grande ordine di dieci mobili da dover realizzare nel giro di un mese. La situazione mette, però, sotto forte pressione le ragazze, le quali vanno nel panico. Intanto, Sergio trascorre la notte con Julia e, su suggerimento di Diana, decide di restare per darle tutto il suo aiuto.