Dal 15 agosto la soap opera italiana Un posto al sole si prenderà una pausa estiva sino a venerdì 26 agosto: le storie dei vari protagonisti di palazzo Palladini riprenderanno da lunedì 29 agosto. Si tratterà quindi di una pausa di due settimane per lo sceneggiato di Rai 3.

Intanto, però, in questa settimana le puntate di Un posto al sole continuano ad andare in onda, con gli ultimi due episodi prima della sosta, in programma rispettivamente giovedì 11 e venerdì 12 agosto.

Entrando nello specifico delle trame, Viola cercherà di fa riavvicinare Raffaele e Ornella, i quali continueranno a vivere un periodo di crisi matrimoniale Nel frattempo, Nunzio tornerà a giocare a poker per pagare l'investigatore privato che dovrà cercare Chiara, ma Franco lo scoprirà.

Intanto Roberto proporrà a Marina di tornare a vivere a Palazzo Palladini e lei accetterà. I due decideranno di assumere una domestica: per questo ruolo si candiderà una donna misteriosa, a cui decideranno di affidare l'incarico.

Viola cercherà di far riavvicinare Raffaele e Ornella. I due ormai da tempo vivono un periodo di crisi e ben presto faranno pace. A questo punto Ornella propone a Viola di organizzare un bel pranzo in famiglia tutti insieme, per festeggiare la ritrovata armonia. Anche se, alla fine della giornata, un evento infausto (ancora non precisato dalle anticipazioni) colpirà Viola ed Eugenio.

Nel frattempo, Nunzio è intenzionato a proseguire la ricerca di Chiara e tornerà a giocare a poker perché dovrà pagare l'investigatore privato.

Franco però scoprirà le intenzioni di suoi figlio e vorrà intervenire per evitare il peggio.

Intanto, Roberto proporrà a Marina di trasferirsi assieme a lui a Palazzo Palladini e lei accetterà anche se avrà qualche timore che la loro storia d'amore possa terminare così come d'altronde era già successo in passato.

Ben presto i due si metteranno alla ricerca di una domestica, in particolare per questa mansione si candiderà una donna misteriosa che per qualche tempo si aggirava attorno a Palazzo Palladini. I due saranno molto titubanti, ma alla fine decideranno di dare una possibilità alla donna.

Nel frattempo continua la fuga disperata del malvivente Lello Valsano. Infine continuano i corteggiamenti di Peppe nei confronti di Giulia, che però è diffidente.