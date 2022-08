Ultima settimana di programmazione per Un posto al sole che andrà poi in pausa dal 15 al 26 agosto. Le anticipazioni delle puntate in onda dall'8 al 12 rivelano che mastro Peppe continuerà a corteggiare Giulia Poggi, ma quest'ultima non sembrerà apprezzare le attenzioni da parte del capo operaio.

Mariella porterà avanti un progetto molto particolare, che però non sembrerà suscitare nessuna reazione in suo marito Guido

Manuela continuerà ad impersonare la sua gemella Micaela, mentre Serena deciderà di continuare a coprirla, reggendole il gioco agli occhi di Niko.

Un posto al sole, trame 8-12 agosto: una corte serrata

Nelle prossime puntate di Upas, Peppe Capasso (Federico Torre) continuerà a corteggiare Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sempre con maggiore insistenza. Nonostante i comportamenti garbati del capo operaio, l'ex moglie di Renato si mostrerà però sempre più infastidita dalle sue attenzioni.

Le anticipazioni rivelano però che Giulia, successivamente, finirà per ricredersi in merito all'uomo, su cui ha espresso un giudizio forse troppo frettoloso. Difficile capire se questo possa essere l'incipit di una relazione sentimentale tra i due, ma la sensazione è che tale personaggio possa essere presente anche nella nuova stagione del daily drama partenopeo che partirà lunedì 29 agosto.

Serena mentirà anche a Niko

Manuela (Gina Amarante) continuerà imperterrita a impersonare Micaela, durante il soggiorno a Maratea. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro), nonostante abbia scoperto tutto, deciderà di mantenere il segreto della sorella minore.

Le anticipazioni, degli episodi in onda dall'8 al 12 agosto, sembrano suggerire che la messinscena verrà portata avanti in particolare per convincere Niko (Luca Turco), che è sembrato piacevolmente sorpreso dall'atteggiamento più maturo di "Micaela".

Difficile capire se questo "piano" porterà o meno a un riavvicinamento tra l'avvocato Poggi e la gemella. In ogni caso è facile ipotizzare che la verità potrebbe presto venire a galla.

Un posto al sole, puntate dall'8 al 12 agosto: Mariella ha una nuova idea

Nonostante le continue intromissioni del vigile Cotugno (Walter Melchionda), Mariella (Antonella Prisco) deciderà di portare avanti un suo particolare progetto.

Le anticipazioni non rivelano di cosa possa trattarsi, ma sottolineano un simpatico retroscena.

A quanto pare la donna sembrerà tenere molto a questa sua idea, tuttavia non tutto andrà come previsto. La vigilessa infatti si renderà presto conto che la sua particolare missione non sembrerà sortire l'effetto sperato su suo marito Guido (Germano Bellavia).