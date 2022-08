Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Peppe Zarbo (Franco Boschi), Vincenzo Messina (Nunzio Cammarota), Stefania De Francesco (Katia Cammarota), Germano Bellavia (Guido Del Bue), Ilenia Lazzarin (Viola Bruni), Marina Giulia Cavalli (Ornella Bruni) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riappacificazione fra Ornella e Raffaele, sul desiderio di Nunzio di ritrovare Chiara, sulle bugie di Manuela e sulla proposta di Roberto a Marina.

Raffaele riconquista Ornella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Viola tenterà disperatamente di ridurre la tensione che si è venuta a creare fra i suoi genitori. Raffaele e Ornella, infatti, sembreranno non riuscire più a superare la crisi matrimoniale che li ha travolti a causa di Elvira e soprattutto a causa delle insicurezze di lui. Nonostante ciò, Giordano continuerà a riporre fiducia in Ornella facendo finta che la freddezza di lei non lo faccia soffrire. Gli sforzi di Raffaele a lungo andare daranno i suoi frutti, infatti, riuscirà finalmente a scalfire la corazza di Ornella riuscendo a riconquistarla. Per questo motivo, la dottoressa proporrà a Viola di organizzare un pranzo di famiglia per festeggiare la sua riappacificazione con il marito.

Roberto fa una proposta a Marina

Franco, Angela e Bianca saranno occupati nella preparazione delle valigie in vista delle vacanze estive che si avvicinano. Nel frattempo, Nunzio non perderà tempo per mettersi sulle tracce di Chiara, decidendo di intraprendere un modo alquanto pericoloso di fare soldi: il tutto per riuscire a pagare un investigatore privato.

I suoi progetti però finiranno per scontrarsi sfortunatamente con un suo vecchio rivale. Un'iniziativa di Mariella non riuscirà a raggiungere l'esito sperato su Guido. Più tardi, la donna dovrà fare i conti con gli interventi inopportuni di Cotugno, nella speranza che il marito riesca ad accettare la novità che lei vuole proporgli.

Roberto proporrà a Marina di trasferirsi a palazzo Palladini ma la donna inizierà a temere che questo trasferimento possa minare la felicità appena ritrovata con il suo amato. Alla fine, la coppia deciderà di cercare al più presto una nuova governante, imbattendosi in una donna misteriosa che da qualche tempo gira attorno a palazzo Palladini.

Franco scoprirà il piano messo in atto da Nunzio per rintracciare Chiara, mentre Silvia e Giancarlo si ritroveranno a dover discutere con Michele della loro imminente partenza per le vacanze. Serena sarà costretta a mentire a Niko per non fargli capire che Micaela, in realtà, è Manuela. Nel frattempo, proseguirà senza sosta la fuga disperata di Lello Valsano.

Dopo aver trascorso una bellissima giornata insieme, Viola ed Eugenio vedranno riaccendersi la vecchia armonia che esisteva fra loro anche se un evento inaspettato e tragico potrebbe rovinare l'idillio appena ritrovato. Mastro Peppe continuerà a corteggiare Giulia anche se la donna ormai si è fatta una cattiva opinione su di lui.