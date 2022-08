C'è grande attesa per le nuove puntate di Un posto al sole. Nella serata di lunedì 29 agosto, torneranno sul piccolo schermo le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini e si scoprirà cosa è accaduto a Viola e Susanna, dopo la sparatoria di Lello Valsano. L'appuntamento sul piccolo schermo è previsto alle 20.50 e, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, dopo i tre colpi sparati dal camorrista, ci saranno ripercussioni per tutti i protagonisti della soap.

Un posto al sole: la soap torna in onda il 29 agosto

Come ogni anno, Un posto al sole non è stato trasmesso durante le serate centrali di agosto.

La soap partenopea, infatti, non è andata in onda da Ferragosto e tornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 29 agosto. Per la nuova stagione è previsto un cambiamento nell'orario di messa in onda, perché verrà anticipata. Nella programmazione ufficiale Rai, l'appuntamento con gli inquilini di Palazzo Palladini sarà cinque minuti dopo rispetto al solito e, pertanto, la soap inizierà alle 20.50, anziché alle 20.45.

Un posto al sole, puntata del 29 agosto: si saprà cosa è successo a Viola e Susanna

Nella serata di lunedì 29 agosto verrà trasmesso l'episodio 6011 di Un posto al sole e c'è grande attesa per rivedere sul piccolo schermo la soap partenopea. I telespettatori sono stati lasciati con il fiato sospeso nei secondi finali della stagione 2021/2022, a causa di una sparatoria, avvenuta per le vie di Napoli.

A tal proposito, Lello Valsano ha fatto fuoco con la pistola, mentre seguiva Viola e Susanna. L'unica cosa certa, al momento, è che il camorrista ha sparato tre colpi, ma non è chiaro se siano state colpite entrambe le protagoniste o se sia rimasto coinvolta qualche altra persona.

Un posto al sole, episodio del 29 agosto: i protagonisti in ansia per Viola e Susanna

Le uniche informazioni trapelate, al momento, sono che nell'episodio di Un posto al sole del 29 agosto verrà spiegato cosa è accaduto a Viola e Susanna. Le indiscrezioni in rete rivelano che la situazione che si è venuta a creare a causa della sparatoria, sarà irrisolta anche nel primo episodio della stagione 2022/2023.

Sembrerebbe, pertanto, ipotizzabile, che qualche protagonista della soap partenopea sia stato ferito e abbia problemi ancora dopo due settimane. Inoltre, gli inquilini di Palazzo Palladini saranno scossi per il gesto criminale di Lello Valsano e saranno in ansia. Alcuni protagonisti della soap opera cercheranno di attivarsi e fare qualcosa per chi è rimasto maggiormente coinvolto dalla violenza del camorrista. Purtroppo, però, non è ancora chiaro quali saranno le sorti di Viola e Susanna.