Un posto al sole va in onda con un doppio episodio per recuperare quello di mercoledì. Le due nuove puntate saranno in programma giovedì 11 agosto 2022, come sempre su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove è possibile vedere anche le repliche. Le anticipazioni si concentrano su Roberto, che fa una proposta inaspettata e molto romantica a Marina. Intanto, Nunzio continua a giocare d'azzardo, ma Franco lo scopre. Ci sarà poi la fuga disperata di Lello Valsano, che porterà a un epilogo drammatico che coinvolgerà Viola ed Eugenio.

Di seguito, le anticipazioni di Un Posto al Sole di giovedì 11 agosto su Rai 3.

Un Posto al sole, anticipazioni episodio 6008: Roberto fa la fatidica proposta a Marina

Nel primo episodio, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) in un moto insolito di romanticismo propone a Marina (Nina Soldano) di vivere con lui a Palazzo Palladini, ora che Lara non c'è. Tuttavia, Marina è preoccupata dal fatto che Ferri possa venire a sapere dell'accordo che ha stretto con la furba Martinelli e non solo.Non è la prima volta che i due fanno questo grande passo, ed è sempre finita male.

Intanto Franco (Peppe Zarbo) nella nuova puntata di Un Posto al sole scopre che Nunzio è tornato a scommettere per trovare i soldi necessari per pagare l'investigatore privato che ha il compito di ritrovare la sua amata Chiara.

Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) programmano le loro vacanze ma devono fare i conti con la presenza di Michele (Alberto Rossi) che viene a sapere dei loro imminenti progetti.

Un Posto al sole, episodio 6009: una donna misteriosa a Palazzo Palladini

Manuela (Gina Amarante) continua a vestire i panni di Micaela, per non deludere il piccolo Jimmy, che sta passando una vacanza da sogno.

Vacanza difficile invece per la povera Serena (Miriam Candurro) che non ce la fa più a mentire a Niko (Luca Turco).

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Un Posto al Sole, una donna misteriosa si aggira intorno a Palazzo Palladini. Sembra essere interessata in particolare a Roberto Ferri, che scruta da lontano. Che cosa vorrà?

Marina inizia a preoccuparsi. Finalmente, Ornella e Raffaele fanno pace e organizzano una cena in famiglia.

L'armonia a casa Giordano durerà molto poco, visto che Lello Valsano è ancora a piede libero. A tal proposito, pare che succeda qualcosa di molto pericoloso nelle prossime puntate, come ha anche anticipato Ilenia Lazzarin in in sua stories su Instagram. La sua famiglia è in pericolo? Non resta che attendere i nuovi episodi per vedere come Eugenio riuscirà a fermare la furia di Lello, disposto a vendicarsi a tutti i costi di chi lo ha tradito alle spalle.