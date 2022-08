Nina Soldano, l'amatissima Marina della soap Un posto al sole, si gode le vacanze estive lontana dal set e mette in guardia le altre donne.

L'attrice, tra i volti più amati e noti della soap opera serale di Rai 3, ha svelato di essete particolarmente gelosa di suo marito Teo, con il quale in queste settimane è volata ai Caraibi per staccare un po' la spina dopo un anno impegnativo sul set di Un posto al sole.

L'attrice di Marina tra i volti più amati di Un posto al sole

Nel dettaglio, Nina Soldano continua a essere uno dei volti più iconici e al tempo stesso amati di Un posto al sole.

Con la sua Marina Giordano, la dark lady di Palazzo Palladini, riesce sempre a tenere banco nelle trame della soap opera, che presto tornerà in onda su Rai 3 dopo la pausa estiva.

In questi giorni, però, l'attrice ha staccato la spina dai vari impegni e come svelato in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, è volata ai Caraibi assieme a suo marito Teo.

L'avvertimento dell'attrice di Marina nella soap Un posto al sole sul marito Teo

"Con tante coppie che si pensava durassero per sempre e che invece sono scoppiate nell'ultimo periodo non si sa mai. Per questo io sto avvinghiata come un granchio al mio Teo e me lo tengo stretto", ha dichiarato l'attrice di Marina parlando del suo rapporto con il marito che va avanti ormai da ben dodici anni.

Non è mancato neppure un "avvertimento" da parte di Nina Soldano nei confronti delle altre donne che potrebbero puntare a suo marito per cercare di conquistarlo.

"Metto in guardia le altre donne: guai a chi mette gli occhi su mio marito, perché ho le chele affilate e potrei fare una strage!", ha aggiunto ancora l'interprete di Marina nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3.

Insomma, proprio come la sua Marina Giordano, anche Nina Soldano non le manda affatto a dire e dimostra di essere una donna particolarmente combattiva.

In attesa di rimettere piede sul set della soap, l'attrice di Marina si gode il suo meritato relax ai Caraibi.

Marina e Roberto di nuovo insieme nelle prossime puntate di Un posto al sole

Intanto, cresce l'attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3.

La soap opera è stata confermata per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023 e, dopo la pausa estiva, tornerà in onda dal 29 agosto in poi, come sempre alle 20:45 circa.

Occhi puntati, anche questa volta, sulle vicende di Marina Giordano. La dark lady di Palazzo Palladini, dopo il ritorno di fiamma che c'è stato con Roberto Ferri, ha accettato di trasferirsi nuovamente a casa sua.

Come andrà questa nuova "convivenza" tra i due? Filerà tutto liscio oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera in onda su Rai 3.

Spazio anche alle vicende di Susanna e Viola: le due sono state colpite con un'arma da fuoco dal criminale Lello Valsano e, nella nuova stagione, potrebbero ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Un inizio che si preannuncia particolarmente scoppiettante per tutti gli spettatori e appassionati della soap opera di Rai 3, pronti a fare i conti con i nuovi intrighi, i colpi di scena e le novità messe a punto dagli sceneggiatori per questa nuova stagione.