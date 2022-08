Un posto al sole si appresta a chiudere la stagione 26 con l'ennesima variazione di palinsesto. Mercoledì 10 agosto il daily drama partenopeo ha lasciato il suo spazio ad un evento sportivo, per la precisione la decima tappa della Diamond League di atletica leggera. La puntata verrà recuperata giovedì 11 con un doppio appuntamento a partire dalle 20:20. Lo slittamento della soap è avvenuto diverse volte in questi mesi estivi e con le elezioni politiche vicine c'è molta apprensione anche per la programmazione di settembre. A seguire verranno analizzati i vari casi in cui Un posto al sole è stato spostato per comprendere se tali variazioni fossero realmente necessarie e quale impatto hanno avuto sugli ascolti.

Un posto al sole cancellato il 10 agosto

Chi si è sintonizzato su Rai 3 mercoledì 10 agosto ha avuto una brutta sorpresa. La soap opera partenopea è stata infatti sostituita dalla decima tappa di Diamond League di Montecarlo. Si tratta indubbiamente di uno dei meeting più prestigiosi del circuito mondiale, ma viene da chiedersi se fosse necessario trasmetterlo su Rai 3, dal momento che esiste un canale dedicato a questi eventi come Rai Sport.

I fan possono però tirare un sospiro di sollievo dal momento che giovedì 11 ci sarà un doppi appuntamento per recuperare la puntata persa, mentre resta confermatissima la season finale per venerdì 12 agosto.

Lo sport prende il posto di Upas

Upas si dimostra per l'ennesima volta "vittima scarificale" prediletta dalla Rai da immolare di fronte agli eventi sportivi.

Un posto al sole è stato sospeso il 9, 16 e 30 giugno per dare spazio a diverse tappe della Diamond League di atletica leggera. A luglio è andata meglio dal momento che Upas è stato cancellato solo il 27 luglio, questa volta però non c'entra l'atletica, il daily drama è stato infatti sostituito dalla semifinale degli europei femminili di calcio tra Germania e Francia.

Tale variazione dei palinsesti non ha mai avuto buoni effetti sugli ascolti, che sono calati drasticamente tutte le volte in cui Upas è stato sostituito.

A settembre parte la striscia quotidiana di Marco Damilano

Lunedì 29 agosto è previsto l'inizio della nuova stagione di Un posto al sole, ma in concomitanza ci sarà anche la partenza della nuova striscia quotidiana Il cavallo e la torre, condotta da Marco Damilano.

Tale novità dei palinsesti comporterà lo slittamento di Upas dalle 20:45 alle 20:50 ma con le elezioni in arrivo (il 25 settembre, ndr) c'è il serio rischio che il daily drama partenopeo possa subire ulteriori spostamenti o cancellazioni per lasciare stavolta spazio all'informazione. Non resta che attendere per capire se la nuova stagione di Upas partirà con buoni auspici per il futuro.