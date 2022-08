La puntata di Un posto al sole, di mercoledì 3 agosto è stata segnata da un evento molto tragico. A metà episodio è stata infatti annunciata la morte di Corrado il giovanissimo amico di Rossella, apparso alcuni mesi fa nel daily drama partenopeo.

Il ragazzo si era presentato da lei in ospedale a causa di un sospetto dolore all'addome, totalmente ignaro della gravità della sua condizione. Una fine terribile resa ancor più tragica dalla giovane età del protagonista, che ha avuto un forte impatto sul personaggio della dottoressa Graziani.

Chi è Corrado Martucci

Corrado (Stefano Orrei) è apparso a febbraio ed è stato presentato agli spettatori come un personaggio solare e pieno di vita. Il giovane, un po' scapestrato e dotato di grande simpatia, aveva scherzato con Rossella (Giorgia Gianetiempo) ricordando il loro passato da compagni di scuola. In molti avevano ipotizzato persino che potesse rappresentare un valido nuovo amore per la ragazza, ma è stato chiaro sin da subito che i piani degli sceneggiatori fossero ben diversi.

Corrado lamentava infatti un forte dolore all'addome a cui però non dava gran peso, purtroppo però in seguito è stato svelato che il ragazzo era in condizioni critiche. Dopo gli esami del caso gli venne infatti diagnosticato un tumore al pancreas molto aggressivo e non operabile.

Un quadro clinico insomma che non lasciava decisamente spazio a molte speranze.

Un posto al sole trama 3 agosto: è morto l'amico di Rossella

Questa storyline era stata lasciata in stand by per diversi mesi. Il giovane venne trasferito in un centro specializzato e da allora non se ne è saputo più nulla di lui, fino alla puntata di stasera 3 agosto.

Rossella ha infatti ricevuto una telefonata dalla madre del ragazzo che le annunciava la morte di suo figlio.

Tale evento ha colpito profondamente la giovane dottoressa Graziani e potrebbe avere un forte peso sull'evoluzione del suo personaggio, che per la prima volta si trova ad affrontare una morte legata alla sua professione di qualcuno a cui lei era affezionata.

La lettera di Corrado

Alla fine della puntata Rossella ha letto una lettera di addio molto commovente che il suo amico le aveva scritto poco prima di morire. Questo il contenuto della missiva: "

Ciao Rossella non so se riceverai questa lettera prima o dopo e comunque non credo che abbia molta importanza. Sappiamo tutti e due come andrà a finire questa storia. Ti scrivo perché voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me. È stato bello averti come amica, ma siamo arrivati agli ultimi saluti e forse adesso dovrei dirti che sono sereno e che ho fatto pace con l'idea della morte, ma sarebbe una stronzata.

La verità è che a me questa cosa di morire non mi va proprio giù, ma che vuoi farci è andata così.

In fondo anche se è durata troppo poco ho avuto una bella vita e mi sono divertito un sacco, come quella volta alla festa dei diciotto anni di Mauro ti ricordi, quando la Marino mi baciò all'improvviso? Ok era un po' brilla ma fu bellissimo lo stesso, oppure la gita a Parigi in quinta. Quella notte che ci siamo messi a correre per tutti gli Champs-Elysées cantando a squarciagola. Insomma se mi guardo indietro mi rendo conto che sono questi piccoli momenti che rendono la vita degna di essere vissuta. Però a volte troppo presi da mille paure ed ansie finisce che ce ne dimentichiamo.

Per cui permettimi di lasciarti con questa perla di saggezza, che è anche una calda raccomandazione. Vivi a pieno ogni singolo istante Ross, lasciala scorrere la vita, non la frenare mai".

".