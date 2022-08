Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, rivelano che per il finale di stagione verrà introdotto il personaggio di Lia Longhi. Quest'ultima si presenterà alla porta di casa Ferri, proponendosi all'uomo e a Marina come nuova governante.

La donna sembrerà altamente qualificata, probabilmente anche troppo per sostituire Silvana, ma questo non sarà l'unico punto oscuro della vicenda. Sembrerà chiaro infatti, sin da subito, che Lia possa nascondere qualcosa.

Un posto al sole, anticipazioni 8-12 agosto: la delusione di Silvana

Nonostante le remore iniziali, Marina (Nina Soldano) deciderà di accettare la proposta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e di trasferirsi nel suo appartamento a Palazzo Palladini. A questo punto i due dovranno trovare, quanto prima, una nuova governante.

La scena si sposterà poi al caffè Vulcano e qui si potrà assistere al dialogo tra Silvana (Anna D'Agostino) e Raffaele (Patrizio Rispo). La donna non si capaciterà di essere stata licenziata e di essere stata trattata anche come una ladra. L'ex cameriera di casa Ferri continuerà a ripetere di essere stata vittima di un raggiro da parte di Lara (Chiara Conti), tuttavia Raf non potrà fare altro che ascoltarla e darle sostegno morale.

Purtroppo la decisione ormai è stata presa e il dottor Ferri ha contattato un'agenzia per trovare una sua sostituta. Nel frattempo i due verranno ascoltati da una misteriosa figura, la cui identità non verrà ancora svelata.

Una donna misteriosa arriva a Palazzo Palladini

Dopo questo dialogo tra Raffaele e Silvana, la scena si sposterà nuovamente a Palazzo Palladini.

Qui si potrà notare una misteriosa figura che si aggira per il parco. In seguito, la donna si paleserà alla porta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) a cui mentirà rivelando di essere stata mandata dall'agenzia come nuova governante.

I due, in effetti, stavano cercando una domestica qualificata che si occupasse dell'appartamento, ma nonostante la prima buona impressione sarà chiaro, sin da subito, che la donna nasconda qualcosa.

Arriva Lia Longhi

La donna si presenterà con il nome di Lia Longhi (Chiara Mastalli), governante altamente referenziata, capace di svolgere qualsiasi mansione e conoscitrice di più lingue. Roberto sarà colpito positivamente dal curriculum della donna ma, allo stesso tempo, non potrà fare a meno di chiedersi come mai una persona così qualificata si accontenti di un lavoro da cameriera.

Lia, visibilmente in difficoltà, rivelerà di avere un forte desiderio di lavorare a Napoli, ma ci saranno altri punti oscuri da chiarire. Ferri infatti scoprirà che il nome della donna non è presente nella lista delle candidate proposte dall'agenzia. Chi è quindi questa donna? È davvero qualcuno inviato da Lara, come ipotizzato da molti? O la soluzione è un'altra? Al momento non ci sono risposte ma c'è la conferma che questa misteriosa vicenda verrà sviluppata nelle prossime puntate.