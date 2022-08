Proseguono le anticipazioni di Un posto al sole con la ferma convinzione di Nunzio di ritrovare Chiara, costi quel che costi. Per riuscire nel suo intento, il giovane ha assunto un investigatore privato, ma sappiamo bene quanti soldi servano per pagarlo e lui di certo non ha l'intera somma a disposizione. Dunque, dove trovare il denaro necessario? La soluzione sarà decisamente pericolosa e lo farà sprofondare in un tunnel di paura e ricatti, dal quale aveva già fatto fatica a uscire tempo fa. Nel frattempo, Raffaele non riesce in nessun modo a far pace con Ornella, che si dimostra ogni giorno più fredda dopo aver saputo di Elvira.

Anche se è convinta che il marito la ami, qualcosa in lei sembra essere cambiato per sempre.

Un posto al sole, anticipazioni 9 agosto: Nunzio torna a giocare

Chiara ormai è lontana dall'Italia e ha cambiato identità. Nessuno sa dove sia, nemmeno Nunzio, che si è però messo sulle sue tracce dopo la disperata partenza, nella quale doveva essere incluso. La giovane Petrone, tuttavia, ha preferito partire da sola per non metterlo nei guai e non rovinargli la vita, come suggerito da Katia, disperata per suo figlio. Purtroppo però la situazione prenderà una brutta piega e le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 9 agosto raccontano che Nunzio farà una scelta sbagliata e che lo riporterà nel tunnel dal quale era riuscito difficilmente a fuggire.

Un posto al sole, episodio 9 agosto: Nunzio si scontra con un vecchio rivale

E così, Nunzio sceglie la via più facile ma anche pericolosa per trovare i soldi necessari per pagare l'investigatore privato. Non avendo altra scelta, torna a scommettere. Peccato che le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa su Rai 3 il 9 agosto vedano il giovane scontrarsi con un vecchio rivale.

Questo fatto lo metterà ancora di più in difficoltà.

Un posto al sole, spoiler 9 agosto: gelo tra Ornella e Raffaele

Non c'è pace a casa Giordano e le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda il 9 agosto svelano che Ornella continuerà a essere molto fredda con Raffaele, che farà di tutto per farle riacquistare la fiducia persa.

Presto, ci sarà un colpo di scena che riguarda Marina e Roberto, che cambierà ogni equilibrio. Infine, vedremo Mariella alla prese con una nuova missione, ovvero far accettare a Guido, uomo ordinario e razionale per eccellenza, una novità. In tutto ciò, a complicare le cose, ci penserà Cotugno, con i suoi interventi decisamente inopportuni. Ricordiamo che tutte le puntate di Upas possono essere viste sia on demand che in replica accedendo al portale gratuito Rai Play.