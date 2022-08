C'è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole e nella serata di lunedì 29 agosto torneranno sul piccolo schermo i nuovi episodi della soap partenopea. A tal proposito, nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 2 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti. Gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia dopo la sparatoria di Lello Valsano, contro Viola e Susanna. Nel frattempo, qualche protagonista si attiverà per aiutare chi è rimasto coinvolto nel gesto del camorrista.

Un posto al sole, anticipazioni al 2/9: gli inquilini di Palazzo Palladini in ansia dopo la sparatoria

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione fino al 2 settembre chiariranno cosa è successo durante la sparatoria di Lello Valsano. Nell'episodio andato in onda nella serata del 12 agosto, il camorrista aveva sparato tre colpi di pistola, mentre seguiva Viola e Susanna. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che all'inizio della stagione 2022/2023 verrà chiarito cosa è accaduto durante il gesto del criminale. In particolar modo, le conseguenze della violenza di Lello non saranno ancora risolte e gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia per quanto accaduto alla professoressa Bruni e a Picardi.

Un posto al sole, puntate al 2/9: gli abitanti di Palazzo Palladini offrono aiuto a chi è stato coinvolto nella sparatoria

Nel frattempo, gli inquilini di Palazzo Palladini, nonostante la preoccupazione per quanto accaduto fuori dall'ufficio di Eugenio, si daranno da fare. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 2 settembre, rivelano che alcuni dei protagonisti non staranno con le mani in mano.

A tal proposito, alcuni protagonisti della soap partenopea cercheranno di darsi da fare e offrire il loro aiuto a chi è rimasto coinvolto nella sparatoria. Al momento, però, non è chiaro se Lello Valsano abbia fatto fuoco, colpendo Viola o Susanna o se entrambe le ragazze siano state ferite dal camorrista.

Un posto al sole, episodi al 2/9: Viola e Susanna potrebbero essere state ferite da Lello

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 29 agosto, rivelano che le conseguenze della sparatoria di Lello Valsano saranno ancora irrisolte anche nel primo episodio dopo la pausa estiva. Sembrerebbe plausibile, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, che Viola o Susanna abbiano avuto conseguenze ancora visibili della violenza del criminale, anche all'inizio della stagione 2022/2023. Non a caso, gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia e si daranno da fare per aiutare chi è in difficoltà. Sarebbe, quindi, ipotizzabile, che la professoressa Bruni o Picardi siano rimaste ferite dai colpi sparati dal camorrista e, pertanto, potrebbero essere ricoverate in ospedale, anche negli episodi che andranno in onda fino a venerdì 2 settembre. Inoltre, attualmente, non è chiaro se il membro del clan del boss Argento sia riuscito a fuggire, ancora una volta, oppure se sia stato arrestato e sia finito dietro le sbarre.