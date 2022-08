Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, meglio conosciuta in patria col titolo di Acacias 38 e andata in onda dal 2015 al 2021. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 27 agosto 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle minacce di Aurelio a David, sui diverbi fra Pascual e Hortensia, sui dubbi di Fabiana su Dori, sulla gravidanza di Genoveva e sulle minacce di quest'ultima ad Ignacio.

Aurelio minaccia David

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Valeria e David inizieranno a progettare di partire insieme alla volta degli Stati Uniti. Più tardi, però, il giovane incontrerà Aurelio e il suo sicario e darà l'impressione di volere ritornare a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigheranno per il comportamento irrispettoso della donna nei confronti di Pascual. Più tardi, infatti, quest'ultimo litigherà con la sua rivale rinfacciandole tutta la sua alterigia. Le sorelle Rubio saranno molto felici nel sapere che Angel ha invitato Azucena nel suo parco privato all'opera. Il giorno dello spettacolo, Guillermo vedrà la giovane salire in macchina con Angel e deciderà di accettare un invito di Claudia.

Aurelio e Marcelo inizieranno a sospettare che Genoveva sia incinta anche se la donna rifiuta di accettarlo. Fabiana inizierà a sospettare di Dori quando assisterà ad una telefonata all'estero dell'infermiera.

Genoveva scopre dove si trova Rodrigo

Ramon e Lolita si riavvicineranno anche se l'uomo chiederà di nascosto a José Miguel di vendere dei terreni, mentre continuerà a tramare con Fidel.

Servante riuscirà a convincere Alodia ad investire i suoi soldi nel commercio delle arance. Aurelio farà vedere a Marcelo i nuovi laboratori per poi ordinare a Luis di costringere i commercianti a vendere le loro proprietà. Il giorno seguente, tutto il quartiere si risveglierà imbrattato di scritte offensive nei confronto di Fabiana, Inma e Lolita.

Genoveva riceverà un telegramma in cui verrà informata che Rodrigo Lluch è stato finalmente localizzato a Marburgo. Marcelo informerà Aurelio che la Salmeron conosce la posizione di Rodrigo, ma Quesada è già al corrente di tutto e ha scelto di attendere l'arrivo dello scienziato ad Acacias. Più tardi, Aurelio ricatterà David, dicendogli di volergli risparmiare la vita in cambio del suo aiuto nel trattenere Valeria ad Acacias.

Ignacio confermerà a Genoveva che è incinta. A quel punto, la dark lady gli chiederà dei contatti per poter abortire. Il medico si rifiuterà di assecondarla e lei lo minaccerà di raccontare ad Alodia tutti i suoi tradimenti. Luzdivina scoprirà grazie a Lolita il passato di Genoveva e lo racconterà a Marcelo. I vicini chiederanno aiuto a David per fermare Manas. Ramon si arrabbierà con Lolita quando quest'ultima pranzerà in pubblico con Fidel.