Dopo la pausa estiva delle prime settimane di agosto, riprendono gli appuntamenti pomeridiani con la soap iberica, Una Vita, la quale va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La programmazione cambia, poiché, in vista del gran finale della serie tv, il sabato e la domenica non vengono più trasmesse le puntate di Una vita. Tuttavia, nel corso degli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 agosto, sono previsti nuovi avvincenti colpi di scena che vedono al centro delle vicende alcuni dei personaggi principali, quali Genoveva, Alodia e Felipe.

In particolare, la gravidanza della signora El Quesada va avanti, ma la donna non vuole che la notizia giunga alle orecchie di tutto il vicinato di Acacias. Invece, per quanto riguarda Ignacio, le sorti del suo matrimonio con Alodia potrebbero cambiare totalmente, prendendo una piega inaspettata. Mentre Felipe deve fare i conti con la realtà, cercando di capire cosa stia succedendo esattamente tra lui e la sua infermiera Dori.

Prime anticipazioni su Una Vita

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Hortensia e Pascual decidono di mettere da parte i dissapori, riavvicinandosi nuovamente. Intanto, però, Alodia non si è ancora resa conto che suo marito la tradisce con un'altra donna. Pertanto, ignara di tutto, organizza addirittura una festa a sorpresa in suo onore.

Purtroppo, però, la verità viene subito a galla. Il segreto di Ignacio rischia di essere rivelato, compromettendo il suo matrimonio. Poco dopo, infatti, la giovane donna si imbatte improvvisamente nella conversazione di suo marito con l'amante. Pertanto, profondamente delusa e arrabbiata per la situazione, decide di abbandonare definitivamente il tetto coniugale, andando a rifugiarsi a casa di Bellita.

Altre anticipazioni su Una Vita

Nel frattempo, Genoveva, la quale è alle prese con la sua gravidanza indesiderata, ha un improvviso malore. Per tale ragione, il suo segreto rischia di essere compromesso perché i vicini del quartiere potrebbero capire che è in attesa di un bambino. Intanto, però, sua figlia Gabriela arriva ad Acacias per farle visita.

Approfittando dell'arrivo della giovane ragazza, la signora El Quesada decide di distogliere l'attenzione sul suo malessere, presentandola a tutti, senza alcuna vergogna.

Invece, Felipe si rende conto di nutrire dei forti sentimenti per la sua infermiera. Il loro rapporto, infatti, sta prendendo una piega totalmente inaspettata per l'uomo. Pertanto, è sempre più convinto di dover compiere il passo successivo dichiarandosi a Dori pubblicamente. Organizza una cena con tutti i suoi amici, così da poter annunciare i suoi sentimenti per lei, in presenza delle persone a lui più care.