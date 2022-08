Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 5 a domenica 11 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Rodrigo darà ad Aurelio la formula del gas tossico, in quanto il suo unico desiderio sarà quello di riabbracciare la sua adorata moglie. L'uomo infatti capirà che l'unico modo per riunirsi con Valeria è quello di cedere ai ricatti del Quesada.

Nel mentre, Felipe Alvarez Hermoso si renderà conto di provare qualcosa per la sua infermiera Dori.

Proprio per questo, l'uomo vorrà dichiararsi con la donna e deciderà di organizzare una cena con tutti gli amici e i parenti per esprimere i suoi sentimenti di fronte a tutti.

Poco dopo, ad Acacias 38 ci saranno tante proteste per l'apertura dei laboratori Quesada in città. David deciderà di appoggiare queste proteste e dirà alla popolazione che anche se i laboratori apriranno, loro potranno continuare a protestare e far valere i proprio diritti.

Felipe si accorgerà di essere innamorato di Dori

Intanto, Acacias 38 giungerà la notizia della morte di Fausto e tutti ne saranno sconvolti, soprattutto Lolita che vorrà subito che venga fatta luce su questo omicidio.

Nel frattempo, Felipe si accorgerà di essersi innamorato di Dori e presto vorrà dichiararsi con l'infermiera. Proprio per questo motivo, l'avvocato deciderà di organizzare una cena con gli amici e parenti per rendere pubblici i suoi sentimenti. Resterà da vedere come la donna potrà reagire a questa iniziativa dell'Alvarez Hermoso.

Successivamente, nel paesino spagnolo di Acacias 38, scoppieranno le proteste tra gli abitanti che non vogliono i laboratori Quesada in città. Allo stesso tempo, David si schiererà con il popolo e prometterà loro che potranno continuare a protestare malgrado l'apertura dei laboratori.

Infine, Rodrigo dopo aver ceduto la formula del gas ad Aurelio sarà finalmente libero di andare dalla sua amata Valeria. Quest'ultimo però si farà ritrovare in compagni di David. Rodrigo infatti vedrà i due molto intimi e preferirà andare via, ma improvvisamente avrà un malore. La moglie di quest'ultimo però si accorgerà che l'uomo si è accasciato a terra e quindi correrà subito da lui per soccorrerlo.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Una vita per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.