Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni, eccetto la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a sabato 27 agosto, Genoveva scoprirà di essere incinta e chiederà ad Ignacio di trovargli un medico che possa farla abortire, ma lui si rifiuterà. Inoltre Aurelio proseguirà nel suo intento di obbligare i commercianti a vendere le loro attività, mentre Guillermo vedrà Azucena insieme ad Angel ed uscirà insieme a Claudia.

Liberto e Hortensia litigano perchè lei non ha rispetto di Pascual

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 22 al 27 agosto, Valeria e David saranno propensi ad andare insieme negli Stati Uniti. David però vedrà Aurelio in compagnia del suo sicario e deciderà di tornare a lavorare per il Quesada. Intanto Liberto e Hortensia si confronteranno duramente, perchè la donna continua a non avere rispetto verso Pascual. Inoltre Aurelio e Marcelo saranno convinti che Genoveva è in attesa di un bambino, ma la donna negherà che sia così.

Ramon è in combutta con Fidel

Secondo le anticipazioni televisive fino al 27 agosto, Fabiana aumenterà le sue perplessità nei confronti di Dori, dopo che quest'ultima farà dalla pensione una chiamata verso l'estero.

Intanto Ramon si rivolgerà a Josè Miguel per la vendita di alcuni terreni e gli chiederà espressamente di non dire niente a nessuno. Inoltre Alodia cederà alle richieste pressanti di Servante ed avvierà il suo investimento nel settore delle arance.

Nel frattempo Ramon e Lolita riallacceranno i rapporti, ma l'uomo sarà in combutta con Fidel.

In tutto questo David e Valeria progetteranno una nuova vita insieme in America, mentre Aurelio farà vedere a Marcelo i nuovi laboratori e presserà Luis a mettere in atto tutte le azioni possibili affinchè i commercianti vendano le loro attività. Il quartiere si ritroverà pieno di scritte offensive e mostrerà la sua vicinanza a Fabiana, Lolita ed Inma.

Tra le altre cose, Guillermo vedrà Azucena insieme ad Angel ed acconsentirà ad uscire con Claudia.

Genoveva scopre che Rodrigo Lluch si trova a Marbugo

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva apprenderà da un telegramma che Rodrigo Lluch si trova a Marbugo. Marcelo riferità subito tutto ad Aurelio, ma il Quesada gli dirà di essere a conoscenza di ogni cosa e che ha lasciato alla moglie di portare a termine il lavoro. Intanto Aurelio spiegherà a David che se Valeria dovesse rimanere in città non la ucciderà, ma l'uomo è intenzionato ad andare via.

Nel frattempo Genoveva avrà conferma da Ignacio che è incinta e gli chiederà di metterla in contatto con delle persone che possano farla abortire.

Il medico non avrà alcuna intenzione di aiutarla e la Salmeron lo minaccerà di raccontare ad Alodia tutti i suoi tradimenti. Infine Luzdivina grazie a Lolita riuscirà a sapere il passato di Genoveva e rivelerà tutto a Marcelo, mentre Lolita e Fidel pranzeranno insieme e Ramon non mancherà di mostrare la sua contrarietà.