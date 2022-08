Inizia a delinearsi il cast dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne. In queste ore, ad esempio, un potenziale protagonista della nuove puntate è stato escluso dal parterre del Trono Over per ragioni sentimentali. Marcello Messina, infatti, è ancora fidanzato con Viviana, quindi il suo chiacchierato ritorno nel dating-show non avverrà. Anche Biagio Di Maro non avrebbe la certezza di far parte dei cavalieri della prossima stagione: si vocifera che Maria De Filippi non veda più di buon occhio il napoletano.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Quando mancano un paio di settimane alle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, sui social network è stata pubblicata una foto che ha smentito un rumor che circolava da un po' di tempo sul cast.

Per giorni, infatti, in rete si è parlato del possibile ritorno di Marcello Messina nel Trono Over. Alcuni blogger avevano fatto sapere che l'ex cavaliere avrebbe messo fine alla sua relazione e sarebbe stato pronto a rientrare in studio per cercare un nuovo amore.

La compagna del protagonista del dating-show, Viviana, nelle scorse ore ha fatto chiarezza sulla vicenda mostrandosi in vacanza proprio con quello che tanti già consideravano il suo ex.

Marcello, dunque, è ancora fidanzato e, almeno per ora, il suo futuro non sarà nel parterre della trasmissione alla quale ha partecipato un anno fa.

Dubbi su Biagio

Un altro storico protagonista del Trono Over che non dovrebbe figurare nel parterre 2022/2023, è Biagio Di Maro.

Recenti rumor, infatti, sostengono che il napoletano potrebbe non essere riconfermato a causa del parere negativo che la conduttrice si sarebbe fatta sul suo conto.

Dopo averlo visto frequentare molte dame per un breve periodo e soprattutto a livello fisico, Maria De Filippi avrebbe scelto di escludere il cavaliere dalla lista dei personaggi che animeranno le puntate della nuova stagione del suo dating-show, preferendogli new entry o altri veterani come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Se Biagio parteciperà o meno alla prossima stagione di Uomini e Donne, lo si saprà con certezza a fine agosto, quando saranno registrati gli appuntamenti che poi verranno trasmessi su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

Tante conferme per le dame di Uomini e Donne

Il cast 2022/2023 di Uomini e Donne, dunque, è stato scelto ma sarà ufficializzato soltanto nel corso della prima registrazione stagionale, quella che attualmente è prevista per il 26 agosto.

Visto che nessuno degli storici personaggi del Trono Over sembra aver trovato l'amore durante l'estate, viene da pensare che siano stati tutti riconfermati per l'edizione che debutterà in televisione tra poco più di un mese.

Chi non mancherà all'appello, è sicuramente Ida Platano: la bresciana è ancora single e si sta preparando a tornare al centro delle dinamiche del dating-show del quale è diventata regina incontrastata nella passata stagione, togliendo il "titolo" all'amica Gemma Galgani.

Anche quest'ultima figurerà nel parterre delle dame nonostante i mille Gossip che sono circolati sul suo futuro: per settimane si è parlato del possibile addio della 72enne al format Mediaset, di un suo eventuale esordio nella casa del Grande Fratello Vip o a La Talpa, ma per ora nulla di tutto ciò avverrà e la torinese sarà di nuovo protagonista della versione senior di U&D.

Una new entry nel cast femminile, però, potrebbe essersi: voci ancora tutte da confermare sostengono che Federica Aversano (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri) sarebbe pronta a tornare in studio in una veste inedita.