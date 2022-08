Quando mancano poche ore all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne, in rete si sta diffondendo una voce che, se confermata, sarebbe il primo vero colpo di scena dell'edizione 2022/2023. Dando un'occhiata ai social network, tanti fan si sono accorti che Ida Platano è volata in Sicilia per una vacanza proprio il giorno prima dell'inizio delle riprese del dating show. La storica dama del Trono Over potrebbe essere assente in studio il 30 agosto e quindi potrebbe non partecipare alle prime puntate della nuova stagione.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Si sta facendo un gran parlare di un viaggio che la "regina" di Uomini e Donne si è concessa proprio a ridosso dell'inizio delle registrazioni della nuova edizione. Tramite il proprio profilo Instagram, Ida Platano ha fatto sapere di aver preso un volo per la Sicilia il 29 agosto, ovvero 48 ore prima del via alle riprese della stagione 2022/2023 del dating show.

La dama, ha trascorso una giornata rilassante a Palermo, tra tuffi al mare e mangiate di prodotti tipici della sua terra d'origine.

I fan del programma Mediaset, però, si domandano come mai la parrucchiera abbia deciso di fare questa vacanza al sud proprio nel periodo in cui è previsto che il cast si ritrovi negli studi Elios per dare vita alle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre.

Mistero sul futuro della 'regina' di Uomini e Donne

Sono passate circa 24 ore da quando Ida ha informato i proprio fan di Instagram di essersi recata a Palermo per qualche giorno di relax.

Solo dopo le registrazioni si scoprirà se Platano non sarà in studio come tanti pensano oppure se il viaggio in Sicilia è stato fatto solo per confondere le acque in attesa del ritorno in trasmissione.

Sembra piuttosto improbabile, infatti, che la parrucchiera non partecipi all'edizione 2022/2023 del dating show del quale è diventata assoluta protagonista solo un anno fa. Dopo anni di supremazia da parte di Gemma Galgani, la dama è riuscita a conquistare la centralità delle dinamiche più interessanti del programma, e questo è stato possibile anche grazie al ritorno nel cast dell'ex Riccardo Guarnieri.

Le riprese inizieranno nel primo pomeriggio del 30 agosto, quindi la dama ha ancora tempo per prendere un aereo e raggiungere Roma, dove Maria De Filippi sta per presentare il cast della nuova stagione del suo longevo format.

L'estate della dama di Uomini e Donne

Ida parteciperà o no alle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne? Non si sa, ma c'è anche la possibilità che la dama sia assente solo alle riprese del 30 e del 31 agosto (magari per altri impegni presi precedentemente) e che poi torni regolarmente al proprio posto nel parterre già a partire dalla prossima settimana.

Chi non dovrebbe mancare all'esordio del format dopo la lunga pausa estiva è Gemma Galgani. La 72enne si sta preparando ad affrontare la tredicesima edizione del dating show, anche se pare che quest'anno intenda fare sul serio.

Voci di corridoio, infatti, sostengono che la torinese punti a fidanzarsi con un cavaliere in modo serio, ovvero con l'obiettivo di sposarsi il prima possibile.

Gli altri veterani del cast che sarebbero stati riconfermati nel parterre 2022/2023 sono: Armando, Biagio, Riccardo, Pinuccia, Alessandro, Gloria e Fabio.