Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne, è tornata a parlare della sua esperienza nello studio del talk show di Maria De Filippi, svelando dei retroscena che non sono passati affatto inosservati.

La dama, che proprio grazie al programma di Canale 5 ha trovato il suo grande amore, ha rivelato che nel parterre del trono over ci sarebbero dei personaggi aggressivi.

I retroscena di Isabella Ricci sul parterre di Uomini e donne

Nel dettaglio, Isabella Ricci per svariato tempo è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. Il suo arrivo nel parterre over non passò affatto inosservato.

La dama riuscì a colpire tutti per la sua grazia e il suo stile poi, nel corso delle puntate, si fece notare anche per i suoi accesi scontri con la dama torinese Gemma Galgani.

Tra le due ci sono stati dei momenti di tensione in studio, durante i quali però Isabella non ha mai perso completamente le staffe e il controllo della situazione.

Ecco perché venne eletta come "regina del bon ton" del programma Mediaset. Ora, a distanza di un po' di tempo dalla sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne over, Isabella è tornata a parlare di questa esperienza e non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di alcuni "colleghi".

'Persone aggressive nel parterre', rivela Isabella Ricci parlando di Uomini e donne

Isabella Ricci, intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato che ci sarebbero delle persone aggressive nel cast di Uomini e donne.

"Chi avrebbe bisogno di lezioni di bon tono del parterre di Uomini e donne? Tutte le persone aggressive che ti parlano sopra: ce ne sono almeno tre", ha svelato Isabella svelando così anche dei retroscena sulla trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, ma senza sbilanciarsi più di tanto sui nomi.

"C'è ne è una quarta che, invece, non ce la fa proprio a sostenere una discussione, per cui non interviene", ha aggiunto ancora l'ex dama Isabella.

"Non faccio nomi, tanto il pubblico sa bene a chi mi riferisco", ha chiosato la dama che ha così preferito mantenere un "profilo basso" dopo aver sganciato la "bomba".

Ecco quando riparte Uomini e donne su Canale 5

Chi sono queste persone aggressive che si "nascondono" nel parterre over? In attesa di scoprire se l'ex dama farà chiarezza, fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne.

La trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Tra i volti noti che rivedremo in studio, spiccano quelli di Gemma Galgani e Ida Platano: le due dame saranno ancora una volta alla ricerca del loro principe azzurro.