L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne sta per cominciare: anche se le puntate saranno trasmesse in tv a partire da metà settembre, già a fine agosto inizieranno a circolare le anticipazioni delle registrazioni che Maria De Filippi condurrà. Sul fronte cast, non dovrebbero esserci novità, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over: tutti i veterani sarebbero riconfermati, a partire da Gemma Galgani. Quest'ultima, inoltre si dice abbia in serbo una sorpresa per il pubblico: un naso nuovo da sfoggiare per cercare di conquistare i cavalieri del parterre.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Gemma Galgani ormai ha abituato il pubblico di Uomini e Donne ad almeno un colpo di scena per ogni inizio stagione: sono due anni consecutivi, infatti, che la torinese rientra dalle vacanze con qualcosa di nuovo nel suo aspetto fisico.

Sono vari i ritocchini che la 72enne ha fatto di recente per cercare di ringiovanirsi e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di fare lo stesso anche durante l'estate ancora in corso.

Sul web, infatti, da settimane circola l'indiscrezione secondo la quale la dama del Trono Over si sarebbe sottoposta a un ennesimo intervento chirurgico per migliorare una parte del proprio corpo che spesso Tina le ha criticato nei loro litigi, ovvero il naso.

Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che la protagonista del dating-show avrebbe fatto una rinoplastica a distanza di circa un mese dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione.

Ruoli inediti per due dame di Uomini e Donne

Dopo essersi mostrata acqua e sapone per i suoi primi anni di permanenza nel cast di Uomini e donne, ultimamente Gemma ha deciso di chiedere l'aiuto di medici specializzati per apparire più giovanile, anche perché ha sempre detto di sentirsi un'età inferiore di quella che realmente ha.

Nell'ultimo triennio, dunque, Galgani ha rifatto in ordine: i denti partecipando a una puntata di Selfie - Le cose cambiano con Simona Ventura, un lifting al viso nel 2020, il seno e le labbra nell'estate 2021.

Quando mancano circa tre settimane al via alle riprese della stagione 2022/2023 del dating-show di Maria De Filippi, si fanno sempre più insistenti le voci su un nuovo ritocchino al quale si sarebbe sottoposta la torinese.

Per scoprire se questi Gossip corrispondono alla realtà, si dovrà aspettare la fine di agosto, quando in rete cominceranno a circolare le anticipazioni delle prime registrazioni, quelle che poi saranno trasmesse in tv dal 12 settembre.

Pinuccia ancora contro Tina a Uomini e Donne

Di Gemma, però, in queste ore si sta parlando anche per un'altra indiscrezione che si sta diffondendo sul web.

Alcuni siti, infatti, sostengono che la storica protagonista del Trono Over parteciperà alla nuova edizione ma il ruolo ruolo dovrebbe essere ridimensionato. Dopo essere stata la regina indiscussa di Uomini e Donne, dunque, Galgani sarebbe finita ai margini del cast, tant'è che la nuova antagonista di Tina Cipollari è considerata Pinuccia La Giovanna.

Quest'ultima, insieme a Ida Platano, dovrebbero essere al centro delle principali dinamiche della versione senior del dating-show: la bresciana, oltre a fare la dama, avrebbe il compito di affiancare gli opinionisti in studio durante le registrazioni.

Pare che la redazione abbia chiesto alla ex di Riccardo Guarnieri di esporsi in prima persona sulla maggior parte delle storie che vengono raccontate, proprio come fanno i commentatori storici come Gianni Sperti, Tinì Cansino e la vamp Tina.

Il parterre, infine, si starebbe preparando ad accogliere Federica Aversano, bellissima ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.