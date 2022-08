Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e Donne. Anche se la prima puntata andrà in onda il 19 settembre, già tra un paio di settimane dovrebbero iniziare le registrazioni e, di conseguenza, anche la divulgazione di tutte le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Uno dei rumor più accreditati, è quello sul possibile ritorno di Federica Aversano nel cast ma nel ruolo di dama: la giovane ex corteggiatrice potrebbe diventare la nuova "antagonista" di Ida Platano e una conoscenza o di Riccardo Guarnieri o di Alessandro Vicinanza.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Uomini e donne sta per tornare: la messa in onda su Canale 5 riprenderà a metà settembre, ma le registrazioni partiranno a breve, ovvero alla fine di agosto.

I fan del dantig-show non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà in studio al rientro dalla vacanze, da chi sarà composto il cast dei senior e se i quattro nuovi tronisti saranno tutti sconosciuti come si vocifera oppure se tra loro vedremo un volto già noto.

Un gossip che da qualche settimana sta impazzando in rete, sostiene che tra le fila del parterre femminile del Trono Over potrebbe debuttare una ragazza che pochi mesi fa ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con il suo modo di fare schietto e onesto.

Una voce ancora tutta da confermare, dunque, fa sapere che una dama dell'edizione 2022/2023 del format Mediaset potrebbe essere la bella e giovane Federica Aversano.

L'interesse di due cavalieri di Uomini e Donne Over

I rumor sul possibile ritorno di Federica a Uomini e Donne, ad oggi non sono stati né confermati né smentiti dalla diretta interessata.

I fan, dunque, non escludono che a fine agosto la giovane possa partecipare alle registrazioni della nuova edizione in una veste inedita, quella di dama del Trono Over.

Qualora la napoletana fosse realmente nel cast della stagione 2022/2023 del dating-show, vorrebbe dire solo una cosa: interessanti dinamiche all'orizzonte, a partire da potenziali "triangoli" amorosi e scontri tra primedonne.

Chi ha seguito il programma l'anno scorso, infatti, ricorderà che la bella Aversano ha catturato l'attenzione di ben due ex di Ida Platano: sia Alessandro Vicinanza che Riccardo Guarnieri hanno ammesso di provare un interesse per la corteggiatrice di Matteo Ranieri, e l'hanno ribadito sia in studio che in alcune interviste rilasciate al magazine della trasmissione.

Scontri e gelosie in arrivo a Uomini e Donne

La presenza di Federica nel parterre della nuova edizione, innescherebbe una serie di dinamiche interessanti per il pubblico a casa.

La ragazza potrebbe accettare di uscire a cena con uno tra Riccardo e Alessandro (entrambi sarebbero riconfermati nel cast dell'edizione 2022/2023 del format), provocando una reazione nella ex che i due cavalieri hanno in comune: Ida Platano.

Quest'ultima non ha mai nascosto di essere gelosa soprattutto di Guarnieri: vederlo frequentare una persona per la quale non nutre particolare simpatia, potrebbe portarla a fare qualche scenata a favore di telecamera.

Aversano, dunque, secondo tanti spettatori potrebbe essere la nuova "rivale" della parrucchiera bresciana, la dama che in pochi mesi è riuscita a scalare tutte le gerarchie del programma e a conquistare il titolo di "regina" (quello che per tanto tempo è stato di Gemma Galgani).

Per scoprire se questo antagonismo sarà uno degli argomenti portanti delle puntate di settembre, si dovrà attendere ancora qualche settimana: a fine agosto riprenderanno le registrazioni e si saprà se Federica tornerà e soprattutto come la prenderà Ida ritrovandosela vicina.