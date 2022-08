Sono passati solo pochi mesi dalla scelta di Veronica Rimondi a Uomini e donne. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi si era fidanzata con Matteo Farnea alla fine della stagione 2021/2022 e la coppia ha annunciato di essere pronta per convolare a nozze. Nella giornata di venerdì 19 agosto, l’ex protagonista della trasmissione di Canale 5 ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno e ha accettato di sposarsi con lui.

Uomini e Donne: Matteo Farnea e Veronica Rimondi prossimi alle nozze

Veronica Rimondi non ha avuto un percorso facile a Uomini e Donne, per via del suo carattere schietto e determinato.

Il trono dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi è stato caratterizzato dalla conoscenza approfondita con tre corteggiatori: Federico, Andrea e Matteo. Mentre il primo corteggiatore è stato scartato ad un passo dalla scelta, Della Cioppa e Farnea sono arrivati fino alla fine del trono di Veronica. L’ex corteggiatore veneziano è arrivato quando il percorso della tronista era già avviato, ma ha fatto subito la differenza, riuscendo a conquistare, in poco tempo Rimondi. Sembrerebbe essere nato un grande amore all’interno del programma di Canale 5, perché la coppia, è prossima alle nozze.

Uomini e Donne: la proposta di matrimonio di Matteo Farnea a Veronica Rimondi

Nella giornata di venerdì 19 agosto, Matteo Farnea ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social, mentre era con la sua fidanzata.

Nell’immagine condivisa nelle storie su Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato la sua mano e quella dell’ex tronista del dating show Mediaset, con un anello al dito di Veronica. La didascalia, usata da Matteo a corredo della foto è stata: ''Ha detto sì''. Farnea, pertanto, ha fatto la proposta di matrimonio a Rimondi e la ragazza ha accettato di sposarsi.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli su quanto organizzato da Farnea per sorprendere la sua fidanzata e consegnarle l'anello.

Uomini e Donne: il possibile ritorno di Veronica Rimondi e Matteo Farnea nello show

Lunedì 19 settembre tornerà in onda sul piccolo schermo la nuova edizione di Uomini e Donne. Nel corso delle puntate, come già accaduto in passato, alcuni degli ex protagonisti del dating show di Canale 5, che si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi, sono tornati in studio per raccontare come procedeva la vita di coppia, lontano dalle telecamere.

Vista la bella notizia dell’ex tronista e del corteggiatore veneto, sarebbe ipotizzabile che Veronica e Matteo tornino in televisione per raccontare i preparativi per il matrimonio e il colpo di fulmine avuto nella trasmissione.