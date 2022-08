Quando iniziano le nuove puntate di Uomini e donne su Canale 5? L'appuntamento con il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi è rinnovato per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023 come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori, pronti a seguire le nuove vicende dei protagonisti del trono over e classico, i quali ritorneranno in video a partire da settembre.

Quando iniziano le nuove puntate di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne su Canale 5, rivelano che la nuova stagione del programma Mediaset debutterà lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Di conseguenza, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroverà a prendere il posto di Terra Amara, la soap opera turca del primo pomeriggio che questa estate sta riscuotendo un grande successo in daytime.

Tuttavia, le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne sarebbero fissate già per la fine di agosto: come da tradizione, infatti, Maria De Filippi si porterebbe avanti con il lavoro, iniziano a registrare un po' di appuntamenti che saranno poi spalmati nella fascia del pomeriggio.

Ida Platano pronta a tornare a Uomini e donne

Ma cosa succederà in questa nuova edizione di Uomini e donne in onda su Canale 5? I retroscena su quello che dovrebbe succedere non mancano e, quelli più appetitosi, riguardano in primis il trono over.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi potrebbe puntare ampiamente sulla dama Ida Platano, considerata l'erede diretta di Gemma Galgani.

Dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, ecco che Ida tornerebbe di nuovo nello studio della trasmissione Mediaset, pronta a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

Riuscirà questa volta a trovare quello giusto?

Federica Aversano sbarca a Uomini e donne trono over 2022/2023?

E poi ancora, un'altra delle novità del trono over potrebbe portare il nome di Federica Aversano. L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, dopo essere stata scartata al rush finale dal tronista ligure, potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi.

Federica, tuttavia, malgrado la giovane età non sarebbe in lizza per diventare la nuova tronista di Uomini e donne 2022/2023, bensì per occupare un posto nel parterre del trono over.

A quanto pare, infatti, la conduttrice potrebbe darle la possibilità di rimettersi in gioco tra i cavalieri che popolano il parterre senior, dove Federica aveva fatto "strage di cuori" nel corso della passata edizione, conquistando anche Riccardo Guarnieri.