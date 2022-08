Si avvicina l'atteso finale di stagione Un posto al sole. Il daily drama partenopeo andrà infatti in pausa dal 13 al 28 agosto. Le anticipazioni delle puntate dall'8 al 12 agosto rivelano che, nell'ultima settimana di programmazione prima dello stop, ci saranno diversi colpi di scena.

Dopo "l'addio" di Lara, Roberto e Marina sembreranno ritrovare la loro armonia, purtroppo però un nuovo pericolo sarà dietro l'angolo. A quanto pare un misterioso personaggio farà di tutto per ostacolare la coppia.

Nunzio proverà a rintracciare Chiara ricorrendo ad alcune vecchie pessime abitudini e questo manderà Franco Boschi su tutte le furie.

Raffaele e Ornella inizieranno a ritrovare la loro intesa di un tempo, ma casa Giordano verrà travolta da una terribile notizia. Un tragico evento, infatti, si abbatterà su Viola ed Eugenio, stravolgendo le loro vite.

Un posto al sole, arriva un nemico per Ferri e Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole è prevista la partenza di Lara (Chiara Conti). Quest'ultima stringerà un accordo segreto con Marina (Nina Soldano), che prevede danaro in cambio dell'uscita di Martinelli dalle loro vite. Quest'accordo in realtà rientrerà nei piani dell'ex socia di Menkov, che avrà così i fondi per portare avanti l'acquisto del bambino. Tale trama, a quanto pare, resterà per il momento in stand by.

Le anticipazioni rivelano infatti che presto arriverà un nuovo nemico pronto a ostacolare Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano.

Una nuova minaccia

Nelle prossime puntate tutto sembrerà andare per il meglio per Roberto e Marina. Probabile pensare che Lara, almeno per il momento, possa rispettare il patto, uscendo dalle loro vite in cambio di una congrua "buonuscita". La loro serenità però sarà destinata a durare poco.

Le anticipazioni rivelano infatti che i due saranno in pericolo a causa di qualcuno deciso a mettergli i bastoni tra le ruote.

Ferri proporrà alla sua amata di andare a vivere assieme a Palazzo Palladini, ma sarà a questo punto che inizieranno i problemi. Nonostante le perplessità iniziali di Marina i due infatti andranno a convinvere ma, a quel punto, una donna misteriosa inizierà ad aggirarsi per Palazzo Palladini. In seguito la coppia si metterà alla ricerca di una governante e questo misterioso personaggio femminile si paleserà alle loro porte.

Un posto al sole, trame 8-12 agosto: Franco si infuria con Nunzio

Nunzio (Vladimir Randazzo), convinto di poter rintracciare Chiara, ricorrerà ad alcuni suoi vecchi metodi e questo causerà l'ira di papà Franco (Peppe Zarbo).

Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) faranno passi avanti nel loro rapporto, nel frattempo però un dramma sarà dietro l'angolo. Un evento tragico, che non viene specificato, stravolgerà le vite di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano).

Nota di aggiornamento dell'1/08/2022: Questo articolo è stato modificato in data primo agosto per adeguarsi all'uscita di nuove notizie sulle trame della settimana 8-12 agosto.