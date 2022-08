Si avvicina l'atteso finale di stagione per Un posto al sole previsto per venerdì 12 agosto. Le anticipazioni dell'ultima settimana di programmazione prima della pausa, da lunedì 8 agosto a venerdì 12, rivelano che Nunzio non rinuncerà al suo intento di ritrovare Chiara. Il ragazzo deciderà infatti di ingaggiare un investigatore privato, che rintracci per lui la giovane Petrone. Il figlio di Franco avrà però bisogno di soldi per pagare il detective e per recuperarli rispolvererà una sua vecchia e pericolosa passione.

Proprio mentre le cose sembreranno mettersi per il meglio, Viola ed Eugenio verranno stravolti da una terribile ed inatteso evento.

Un posto al sole, trame 8-12 agosto: alla ricerca di Chiara

Nei prossimi episodi di Upas, alla Terrazza si respirerà aria di vacanze. Angela, Franco e la loro figlioletta Bianca si appresteranno infatti a partire, per godersi le meritate ferie. Mentre la famiglia Boschi sarà intenta a preparare le valigie, Nunzio (Vladimir Randazzo) sarà preso da ben altri pensieri.

Le anticipazioni rivelano infatti che quest'ultimo non ha mai rinunciato a ritrovare Chiara (Alessandra Masi) ed infatti il ragazzo sembrerà pronto a tutto pur di poter riabbracciare la sua ragazza.

Nunzio pronto a giocare a poker

Per rintracciare Chiara, Nunzio deciderà di ingaggiare un investigatore privato. Il ragazzo però avrà bisogno di una forte somma in tempi brevi e per raggranellarla deciderà di fare ricorso ad un suo vecchio talento.

Per quanto non venga specificato chiaramente, risulta altamente probabile che Cammarota riprenderà in mano le carte da poker. Attenzione però perché le anticipazioni rivelano che il giovane troverà un suo rivale pronto a ostacolarlo. Non è chiaro se il ragazzo riuscirà o meno recuperare il danaro per le indagini ma Franco, dopo aver scoperto le azioni del figlio, andrà su tutte le furie.

Upas, puntate dall'8 al 12 agosto: un evento tragico a Palazzo Palladini

Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) riusciranno poco a poco a ritrovarsi e lo stesso accadrà anche a Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Le anticipazioni rivelano che la dottoressa Bruni, per festeggiare questa ritrovata armonia, organizzerà un pranzo di famiglia.

Nel frattempo Lello Valsano (Gianluca Pugliese) porterà avanti la sua fuga disperata. Il giovane boss della camorra, oramai disperato, potrebbe compiere un gesto estremo. C'è inoltre la conferma che Viola ed Eugenio dovranno fare i conti con qualcosa di orribile. Tutto sembra indicare che i due eventi siano collegati, ma occorrerà attendere i prossimi giorni per averne la conferma.