Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, Nunzio si attiverà in ogni modo pur di trovare Chiara e Franco verrà a conoscenza delle idee del figlio. Inoltre Ornella e Raffaele si riappacificheranno, mentre Lello Valsano potrebbe essere un pericolo per Eugenio e Viola.

Nunzio cerca in ogni modo di rintracciare Chiara

Nella puntata di "Un Posto al sole" che verrà mandata in onda lunedì 8 agosto, i dissapori tra Raffaele ed Ornella non avranno fine, anche perchè l'uomo non riuscirà a trovare il modo di dare sicurezze alla moglie.

Vano risulterà pure ogni tentativo portato avanti da Viola. Intanto Franco, Angela e Bianca saranno intenti a sbrigare le ultime pratiche prima di andare in vacanza. Inoltre, Nunzio si adopererà affinché possa andare in porto il suo piano per trovare Chiara. Mariella, invece, porterà avanti una iniziativa che, però, potrebbe non piacere a Guido.

Nell'episodio di martedì 9 agosto, Nunzio sarà disposto a tutto per ritrovare Chiara e si attiverà per trovare il denaro necessario per assumere un investigatore. Un suo antico rivale, però, potrebbe impedirgli di portare a termine il suo proposito. Nel frattempo Raffaele non si arrenderà alla indifferenza della moglie nei suoi confronti, mentre si capirà se Mariella sarà in grado di far digerire a Guido le ultime novità.

Lello Valsano continua a nascondersi

La puntata di mercoledì 10 agosto non andrà in onda in quanto sarà trasmessa su Rai 3 la Diamond League di Atletica Leggera. Giovedì 11 agosto, invece, ci saranno due episodi.

Nel primo episodio, Marina rifletterà se trasferirsi insieme a Ferri presso Palazzo Palladini, anche perchè ha paura che la loro relazione possa naufragare come è successo ogni volta.

Intanto Franco apprenderà cosa ha fatto Nunzio pur di tornare insieme a Chiara. Inoltre Silvia e Giancarlo riferiranno a Michele la loro volontà di andare in vacanza, anche se non mancherà un certo imbarazzo da parte loro.

Nel secondo episodio, Manuela proseguirà nel fingere di essere Micaela per non fare stare male Jimmy. Serena andrà avanti in questa messinscena pure con Niko.

Nel frattempo Giordano e Ferri saranno alle prese con i primi momenti di convivenza, ma una donna si farà vedere spesse volte vicino la loro abitazione. In tutto questo Ornella e Raffaele si riappacificheranno e la donna inviterà Viola nell'organizzare un pranzo di famiglia. Lello Valsano invece proseguirà nel nascondersi.

Roberto e Marina cercano una domestica

In base agli spoiler di venerdì 12 agosto, Raffaele, Ornella, Eugenio e Viola finalmente si godranno momenti di tranquillità, ma sconosceranno che presto potrebbe avvenire una tragedia [VIDEO]. Intanto Roberto e Marina cercheranno una domestica e si imbatteranno in una giovane ragazza. Infien Giulia non sarà per nulla contenta delle ripetute attenzioni di Mastro Peppe, anche se presto potrebbe cambiare idea.