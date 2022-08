Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, ci saranno delle novità. In particolare, le tensioni tra Raffaele e Ornella continueranno a crescere e a nulla servirà l'intervento di Viola. Nel mentre, Nunzio cercherà di portare avanti il suo piano per rintracciare Chiara e così si rimetterà a guadagnare i soldi come ai vecchi tempi per pagare l’investigatore privato.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, le tensioni tra Raffaele e Ornella continueranno a crescere e a nulla servirà l'intervento di Viola. Nel mentre, Franco, Angela e Bianca saranno pronti a partire per le vacanze, invece Nunzio cercherà di portare avanti il suo piano per rintracciare Chiara. Il ragazzo sarà più deciso che mai a ritrovare Petrone e per questo rispolvererà un suo pericoloso talento per guadagnare i soldi che gli serviranno per pagare l’investigatore privato, ma i suoi progetti potrebbero essere compromessi a causa dell'incontro con un suo vecchio rivale.

Poco dopo, Roberto proporrà a Marina di trasferirsi a Palazzo Palladini, ma lei temerà che tutto possa terminare come successo già altre volte. Franco scoprirà ciò che ha fatto Nunzio per ritrovare Chiara. Silvia e Giancarlo incontreranno Michele e saranno molto imbarazzati, ma lo stesso gli racconteranno che stanno partendo per le vacanze.

Nel frattempo, Manuela continuerà a fingersi sua sorella Micaela e Serena gli terrà il gioco con Niko, anche se non sarà molto favorevole all'iniziativa. Invece, Marina e Ferri inizieranno la loro convivenza, anche se una donna misteriosa continuerà ad aggirarsi intorno a Palazzo Palladini.

Tra Raffaele e Ornella finalmente tornerà il sereno e quest'ultima dirà a sua figlia Viola di organizzare un pranzo in famiglia. La ragazza organizzerà tutto e le due coppie trascorreranno una meravigliosa giornata insieme che però potrebbe avere un tragico epilogo.

Infine, Giordano e Roberto saranno alla ricerca di una domestica e conosceranno una ragazza enigmatica alla quale, potrebbero dare una possibilità anche se avranno qualche perplessità.