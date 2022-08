Ritorna su Rai 3 la programmazione della soap opera italiana "Un posto al sole", dopo due settimane di sospensione per la pausa estiva. La soap verrà trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, gli abitanti di Palazzo Palladini saranno spaventati dopo la sparatoria di Valsano contro Viola e Susanna. Franco e Nunzio si muoveranno alla ricerca del boss. Intanto Manuela si troverà nei guai ed il suo rapporto con Niko potrebbe essere compromesso, mentre Filippo e Serena faranno il loro ritorno a Napoli ma poco prima che ciò avvenga incontreranno una persona inattesa.

Franco e Nunzio avviano le indagini per trovare Lello Valsano

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 29 agosto, il gesto di Lello Valsano non potrà che determinare delle conseguenze sugli abitanti di Palazzo Palladini, i quali saranno terrorizzati dalla sparatoria avvenuta contro Susanna e Viola.

Nell'episodio di martedì 30 agosto Franco non avrà alcuna intenzione di attendere le indagini della polizia e sceglierà di cercare lui stesso Lello Valsano. A dargli un grande aiuto ci sarà pure Nunzio. I due si muoveranno in maniera trasversale, cercando di sfruttare ogni loro singola conoscenza per trovare l'uomo. A dare loro sostegno potrebbe esserci anche un'altra persona.

Espedito non segue i consigli della figlia Speranza

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 31 agosto, gli ultimi drammatici eventi porteranno Niko ad assumere delle scelte per certi versi sorprendenti. Intanto Boschi sarà supportato da Damiano (appartenente alla scorta di Eugenio) per trovare il nascondiglio di Valsano.

Nel frattempo Filippo e Serena opteranno per lasciare la Calabria e fare immediato ritorno a Napoli, ma poco prima che ciò si concretizzi, un inatteso ritorno li lascerà sgomenti. Espedito invece non avrà alcuna voglia di dare seguito quanto scoperto da Speranza in merito alla salute della bufale, nonostante il grande impegno profuso dalla ragazza.

Nella puntata di giovedì 1° settembre, Franco e Damiano si muoveranno attivamente per consegnare alla giustizia il boss Valsano, cosicché possa pagare per tutto il male che ha fatto. Nel frattempo Manuela porterà avanti delle azioni inappropriate che le metteranno in seria difficoltà e per questo motivo rischierà seriamente di non avere più al suo fianco Niko.

Silvia apprende da Rossella tutto quello che è successo in sua assenza

In base agli spoiler di venerdì 2 settembre, Silvia rientrerà in città dopo che ha passato le vacanze estive insieme a Giancarlo. Rossella avrà modo di spiegarle tutto quello che è accaduto in sua assenza e la donna non potrà che essere scioccata. Anche Diego racconterà alla donna gli attimi di terrore vissuti nei giorni precedenti.