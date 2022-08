Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 5 agosto svelano nuovi colpi di scena. Lara e Marina raggiungeranno a un accordo che prevede l'allontanamento della signora Martinelli in cambio di soldi da parte della Giordano.

Nunzio, intanto, dopo la partenza di Chiara, farà non poca fatica a riprendersi da ciò che è accaduto.

Speranza continuerà la sua missione per prelevare i campioni di sangue delle bufale. Tuttavia non tutto potrebbe andare come sperato.

Upas, puntata del 5 agosto: Marina darà dei soldi a Martinelli

Nel corso della puntata di Upas in onda il 5 agosto sarà dato spazio alle vicende del triangolo sentimentale composto da Marina, Roberto e Lara. Quest'ultima sconvolgerà la signora Giordano chiedendole dei soldi in cambio della sua sparizione. Marina, inizialmente titubante all'idea di agire alle spalle di Roberto, finirà per accettare la proposta della sua rivale. Pertanto le due stipuleranno un accordo segreto, nonostante la loro nota inimicizia.

Upas, episodio 5/8: Roberto non saprà dell'accordo

La vicenda dell'accordo fra Marina e Lara non sembrerà finire qui. Le due, difatti, agiranno nell'ombra, senza rivelare nulla a Ferri. Quest'ultimo, del resto, non immaginerà minimamente che le due donne si siano accordate.

Martinelli, tuttavia, sembrerà decisa a lasciare Napoli, allontanandosi anche da Roberto. La donna, però, potrebbe ben presto tornare con un bambino, facendo credere che sia il figlio suo e di Ferri. Dunque tale storyline andrà solo in stand by, e potrebbe riservare non poche sorprese.

Upas, anticipazioni del 5 agosto: Nunzio distrutto per Chiara

Le anticipazioni dell'episodio di Upas del 5 agosto rivelano che Nunzio non riuscirà ancora ad accettare l'idea che Chiara sia partita senza di lui.

Il ragazzo, difatti, non riuscirà ancora a farsene una ragione, tanto da pensare ad un modo per rintracciarla il prima possibile. Tuttavia, il giovane, pur di scoprire dove si trova la ragazza, potrebbe commettere qualche sciocchezza, andando incontro a nuove problematiche.

Upas, spoiler 5/8: Speranza indaga per le bufale

Stando alle anticipazioi della puntata di Upas, prevista per venerdì 5 agosto, Speranza persevererà nel suo intento di svolgere le analisi per verificare lo stato di salute delle bufale.

La ragazza, nella sua missione, sarà aiutata dal fratello Castrese e da Mariella, in modo da agire all'oscuro del padre, il quale non sembrerebbe d'accordo. Tuttavia le cose potrebbero complicarsi e non andare nel verso giusto, mandando nei guai Speranza.