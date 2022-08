Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 9 agosto svelano nuovi colpi di scena.

Raffaele, determinato a riconquistare la moglie, cercherà di farsi perdonare per gli errori commessi. La donna, tuttavia, si mostrerà più fredda che mai, nonostante gli sforzi del coniuge. Nunzio, invece, deciso a scoprire in quale luogo si trovi Chiara, rischierà di mettersi nei guai. Il giovane, difatti, per pagare l'investigatore farà ricorso ad un suo talento, non certo legale.

Mariella dovrà fare accettare una novità a Guido, anche se non viene specificato di cosa si tratti.

Upas, puntata del 9 agosto: Raffaele cerca di farsi perdonare dalla moglie

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 9 agosto, si tornerà a parlare della vita di coppia di Ornella e Raffaele. Quest'ultimo si impegnerà a recuperare il rapporto con la consorte, minato dai recenti eventi. La donna, difatti, non ha gradito l'amicizia instauratasi fra il marito ed Elvira. In piena crisi personale, il medico si è chiusa a riccio, sentendosi inferiore e meno desiderabile della madre di Samuel. Sarà proprio questo dissidio ad allontanarla ulteriormente dal marito, portandola ad essere molto fredda con lui.

Upas, spoiler 9/8: Cammarota torna a giocare

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 9 agosto svelano che sarà dato spazio anche alla storyline che vede protagonista Nunzio. Il ragazzo sarà completamente destabilizzato dalla partenza di Chiara, la quale ha cancellato i loro progetti di vita futura. Cammarota, però, non si arrenderà e vorrà a tutti i costi sapere dove si trovi la sua fidanzata, nonostante quest'ultima non voglia certo farsi trovare da lui.

Determinato a rintracciarla, sfrutterà il suo talento per il gioco da azzardo, in modo da procurarsi i soldi per pagare l'investigatore. Tuttavia si imbatterà in un suo storico nemico che potrebbe dargli filo da torcere, mandando a monte i suoi piani di vittoria.

Upas, anticipazioni del 9 agosto: una novità per Guido

Archiviate le vicende più spinose, la puntata di Upas del 9 agosto tratterà argomenti anche più leggeri, come quelli che vedono protagonisti i componenti del Comando dei Vigili Urbani.

Mariella, infatti, avrà una missione da portare a termine: far accettare una novità al marito. La donna cercherà di mettercela tutta per convincerlo, anche se tuttavia dovrà affrontare anche gli interventi inopportuni di Cotugno. Gli spoiler, però, risultano essere criptici, non anticipando di quale novità possa trattarsi nello specifico.