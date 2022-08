Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, ci saranno vari colpi di scena.

In particolare, Niko sarà disposto a tutto per proteggere suo figlio Jimmy da nuove sofferenze e per questo valuterà di intraprendere una battaglia legale contro Micaela. Nel frattempo arriverà da Milano Fabiana, un'amica di Michele. Quest'ultimo deciderà di presentarla a sua figlia Rossella, che però non gradirà molto questa nuova presenza femminile nella vita del padre.

Infine, Roberto Ferri farà una proposta inaspettata a Marina Giordano e il legame tra i due diventerà ancora più forte di prima.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole le famiglie di Palazzo Palladini saranno ancora scosse dagli eventi dell'ultimo periodo dopo la sparatoria di Valsano.

Intanto, Niko sarà disposto a tutto per proteggere suo figlio Jimmy da altre sofferenze. Pertanto il figlio di Renato si mostrerà implacabile di fronte a Micaela.

Nel frattempo, Silvia consoliderà il proprio rapporto con sua figlia Rossella e col suo compagno Riccardo. Invece, Michele sembrerà ormai essere ai margini della famiglia, anche se per lui a breve arriverà una piacevole sorpresa da Milano.

Le sorelle Cirillo decideranno di confrontarsi per capire in quale modo affrontare la battaglia legale di Niko nei confronti di Micaela. Intanto Giulia e Angela saranno preoccupate perché Adele sarà irraggiungibile. Proprio per questo motivo, le due donne andranno a casa della donna e vorranno capire cosa è successo qualcosa.

Intanto Rossella conoscerà la nuova amica da Milano di suo padre. Mentre Alberto dirà a Niko che dovrà pensarci bene prima di andare in tribunale contro Micaela, in quanto potrebbe correre diversi rischi. Il figlio di Renato però dirà a Palladini che lui vuole fare questa battaglia legale per proteggere suo figlio e che quindi è disposto a tutto.

Intanto la nuova arrivata Fabiana porterà nuova leggerezza nella vita di Michele, ma a sua figlia Rossella questa sua amica non piacerà per niente.

Intanto Nunzio non vuole arrendersi e continua a cercare Chiara, aspettando con ansia le notizie del detective.

Allo stesso tempo, Marina Giordano riceverà una mail che potrebbe compromettere la sua relazione con Roberto, ma quest'ultimo deciderà di fare una proposta inattesa alla donna e il legame tra i due diventerà più forte.