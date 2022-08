C'è grande attesa per Viola come il mare, la nuova fiction di Canale 5 con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman che debutterà sul piccolo schermo a settembre dal 30 settembre. Negli ultimi giorni sono trapelati i primi filmati promozionali della serie e sono state rivelate le prime anticipazioni delle puntate che andranno in onda in televisione. Il serial racconta la storia di Viola Vitale, che si trasferirà a Palermo per andare alla ricerca di suo padre. Qui incontrerà il commissario Demir e Viola, nel suo ruolo di giornalista aiuterà il commissario a risolvere alcuni casi grazie al suo intuito.

Viola come il mare, trame: Vitale lascia Parigi e va a Palermo dove incontra Demir

Negli ultimi giorni in televisione e sui canali ufficiali Mediaset stanno andando in onda i promo di Viola come il mare. A settembre, infatti, inizierà la nuova fiction con protagonista Can Yaman, che per la prima volta avrà un ruolo da protagonista in una produzione italiana. Le anticipazioni della serie rivelano che Viola Vitale (Francesca Chllemi) deciderà di lasciare Parigi, dove vive da un po' di tempo, per tornare in Italia e andare a Palermo, alla ricerca di suo padre. La ragazza, che è una giornalista, non l'ha mai conosciuto e arriverà nel capoluogo siciliano proprio per provare a incontrarlo, ma si imbatterà in Demir, commissario di polizia.

Viola come il mare, primi episodi: Vitale e Demir battibeccano

Le anticipazioni di Viola come il mare rivelano che Vitale e Demir inizieranno a battibeccare. Nonostante il rapporto conflittuale con il commissario, i due inizieranno a collaborare nelle attività investigative. Secondo le prime anticipazioni sulle trame della nuova fiction di Canale 5, la giornalista ha un dono da sempre: capisce la vera natura delle persone.

Viola come il mare, prossime puntate: Vitale lavora con Demir e incontra suo papà

Viola lavorerà come giornalista nella redazione di Sicilia WebNews, dove si occuperà di cronaca nera. Nella sua attività sarà avvantaggiata sia dal legame con il commissario Demir, sia grazie alla sua capacità naturale di riuscire ad avere intuito a risolvere i casi più difficili.

Inoltre Vitale riuscirà a incontrare suo papà, ma al momento le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli in merito all'incontro fra padre e figlia, e sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo a essere assente nella vita della ragazza. L'unica cosa certa, attualmente, è che grazie al signor Vitale, Viola potrebbe essere in grado di fare chiarezza sul potere essere in grado di comprendere le persone e avere intuito. La prima puntata di Viola come il mare andrà in onda il 30 settembre su Canale 5.