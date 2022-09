I fan di Amici si sono accorti subito che il pomeridiano trasmesso il 28 settembre non era inedito. Sui social network, infatti, in moltissimi hanno commentato la gaffe compiuta dagli addetti ai lavori mercoledì pomeriggio, quando è stato riproposto il daytime di lunedì 26. I vertici Mediaset hanno diramato una nota per confermare l'errore tecnico e per scusarsi con i telespettatori, che non hanno risparmiato agli addetti ai lavori frecciatine e battute.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Quello che è successo su Canale 5 il pomeriggio del 28 settembre, ha strappato sorrisi e critiche a molti telespettatori.

Chi si era preparato ad assistere ad una nuova puntata di Amici 22, si è ritrovato a guardare una replica: il daytime proposto mercoledì scorso, infatti, è lo stesso del lunedì precedente.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno commesso un errore piuttosto grossolano e non hanno potuto correre ai ripari perché l'appuntamento in questione è stato mandato in onda per intero: per circa mezz'ora, dunque, il pubblico a casa ha rivisto immagini che sono state trasmesse due giorni prima.

Sui social network non sono mancate le frecciatine dei fan a chi lavora per il talent-show, ma anche l'ironia per la reazione rabbiosa che potrebbe aver avuto Maria De Filippi scoprendo la gaffe che hanno fatto alcuni suoi collaboratori.

Il comunicato sulla nuova edizione di Amici

Tra i commenti ironici che sono stati pubblicati su Twitter al termine della replica del pomeridiano di Amici del 28 settembre, spiccano quelli di coloro che hanno ipotizzato un licenziamento in tronco per chi ha commesso la gaffe del giorno.

"Redazione si è rotto il daytime", ha scherzato un altro utente nei minuti immediatamente successivi alla messa in onda di una puntata già vista due giorni prima.

Mentre in rete si parlava dell'errore degli addetti ai lavori, negli studi di Cinecittà era in corso la registrazione del terzo speciale della ventiduesima edizione, quello che sarà proposto al pubblico domenica 2 ottobre.

I fan non se la sono presa più di tanto per quello che è accaduto alcune ore fa, anche se tanti speravano di essere aggiornati sui percorsi dei ragazzi della classe 2022/2023, ai quali stanno iniziando ad affezionarsi dopo una decina di giorni dal debutto della nuova stagione.

Le parole di chi lavora per Amici

Qualche fan si è anche domandato come mai la messa in onda del pomeridiano sbagliato non è stata interrotta non appena ci si è accorti della gaffe: gli addetti ai lavori avrebbero potuto stoppare la puntata in replica e partire con la trasmissione di una nuova.

Mediaset si è esposta sulla vicenda con un comunicato che è stato riportato da vari siti e blog.

"Per un errore tecnico, oggi è andata in onda la puntata di Amici già trasmessa lunedì scorso. Canale 5 si scusa con i suoi telespettatori", è questa la nota con la quale i vertici di rete hanno commentato quanto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre.

Questo scivolone di chi lavora per il talent-show, comunque, è stato messo da parte quando sono trapelate le anticipazioni della terza registrazione stagionale del programma condotto da Maria De Filippi.

Lo speciale che sarà proposto al pubblico il 2 ottobre, vedrà: la sospensione della maglia a Ramon per aver contraddetto la maestra Celentano in una sua richiesta, un provvedimento disciplinare per i cantanti che sono usciti dallo studio quando non potevano, le sfide vinte da Wax e Niveo e quella ancora da fare di Piccolo G, le critiche di Achille Lauro ai ragazzi della classe e i complimenti del giudice Anbeta a Mattia per la sua crescita.