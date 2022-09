Per settimane si è parlato della mancata riconferma di una storica professoressa di Amici. Alcuni siti, inoltre, si sono spinti ad ipotizzare che Anna Pettinelli sarebbe rimasta malissimo per la sostituzione con Arisa. Interpellata dai giornalisti su questo argomento, ma anche sull'addio inaspettato al talent-show, la romana ha fatto sapere che è tutto a posto e che i suoi rapporti con Maria De Filippi sono ottimi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Il cast della ventiduesima edizione di Amici sarà presentato solamente nel corso della prima puntata del 18 settembre, ma è da mesi che in rete circolano le anticipazioni sui cambiamenti che Maria De Filippi ha apportato alla commissione interna del suo talent.

Dopo tre anni, ad esempio, Anna Pettinelli lascia la cattedra di prof di canto, che quest'anno sarà occupata dalla rientrante Arisa.

Tra gli insegnanti di ballo, invece, Emanuel Lo sostituirà Veronica Peparini, che saluta il format di Canale 5 dopo nove anni vissuti da assoluta protagonista.

Gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti per commentare questi spoiler sul nuovo corpo docenti, ma un'ormai ex professoressa ha confermato tutto in una recente intervista.

Le prime parole dopo la mancata riconferma ad Amici

Dopo aver sfilato sul red carpet del Festival dei Cinema di Venezia, Anna Pettinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

La romana non si è tirata indietro quando le è stato chiesto se è vero che quest'anno non sarà un'insegnante di Amici e se c'è qualcosa di reale nelle voci che la vorrebbero delusa e amareggiata per la decisione della presentatrice di non riconfermarla nel cast.

"Un'esperienza meravigliosa, appassionante e divertente", è così che la speaker radiofonica ha definito la sua partecipazione triennale al talent-show di Canale 5.

In merito ai Gossip sull'astio che nutrirebbe nei confronti della padrona di casa, Anna ha detto: "Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria De Filippi, lasciate stare i rumor.

Davvero, è tutto a posto".

L'ormai ex collega di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, dunque, ha smentito le chiacchiere che la volevano arrabbiata con la conduttrice che tre anni fa le ha affidato una cattedra nella commissione interna dello storico programma Mediaset.

Novità in arrivo nel meccanismo di Amici

Le due sostituzioni nel corpo docenti non sono le uniche novità che saranno proposte al pubblico di Amici sin dalla prima puntata di domenica 18 settembre.

Insistenti indiscrezioni, infatti, sostengono che Maria De Filippi avrebbe deciso di stravolgere anche il regolamento della fase pomeridiana del suo format, facendolo tornare alle origini.

I ragazzi che saranno scelti per formare la classe 2022/2023, dunque, settimanalmente dovrebbero affrontare delle sfide a squadre: in base ai voti che assegneranno i professori, ci sarà un team vincente e uno perdente (ognuno dei quali dovrebbe essere capitanato da un alunno tra i preferiti dei telespettatori).

Il gruppo che uscirà sconfitto da questo confronto dovrebbe vedere tutti i suoi componenti a rischio eliminazione. In base alle nomination che faranno i talenti stessi, i sei insegnanti decideranno chi e se mandare a casa qualcuno di loro.

Questo meccanismo ricorda tanto quello che veniva adottato qualche stagione fa, quando nel cast c'erano "stelle" come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Marco Carta.

La prima registrazione di Amici 22 è prevista per mercoledì 14 settembre: quel giorno si scopriranno sia i nomi dei nuovi allievi che quelli degli ospiti attesi in studio (si parla di ex protagonisti come Alex, Luigi, LDA).